На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Шарапова разоткровенничалась в ответ на упрек фаната
Шарапова разоткровенничалась в ответ на упрек фанатаРоссийская теннисистка Мария Шарапова рассказала о проблемах со здоровьем после упрека болельщика.

Поклонник Шараповой пожаловался на то, что он несколько раз покупал билеты на турниры с ее участием, но она снималась с соревнований. «Мария делает это снова и снова. Я люблю ее и уважаю, но разочарован», — написал фанат.

«Обычно я не распространяюсь о своих травмах, потому что это часть жизни профессионального спортсмена, и мы просто пытаемся справляться с ними. В последние месяцы меня беспокоило левое предплечье, за 30 минут до начала матча первого круга турнира в Индиан-Уэллсе мне делали местный наркоз на этом плече, чтобы я могла отыграть встречу без боли», — ответила Шарапова в Twitter.

Теннисистка добавила, что врачи обнаружили в ее легких воздушный пузырь и запретили ей летать в течение трех недель. «Если вы думаете, что мне нравится постоянно делать МРТ, компьютерную томографию, делать уколы, посещать по пять врачей в месяц и сниматься с одного из моих любимых турниров, то могу сказать, что вы ошибаетесь», — подытожила спортсменка.

16 марта 30-летняя Шарапова снялась с турнира в Майами. За неделю до этого Мария прекратила сотрудничество с голландским тренером Свеном Груневелдом. Она работала под его руководством с 2014 года.

Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». Она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.
По материалам: lenta.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Шарапова рассказала о личной жизни
Мария Шарапова поступила в Гарвард
Мария Шарапова не выступил на US Open
Бойфренд Шараповой получил в глаз от фаната
Стамбул. Мария Шарапова снялась с турнира
Мария Шарапова выиграла турнир в Цинциннати
Отец Марии Шараповой высказался о ее наряде на «Ролан Гаррос»
Мария Шарапова настраивается на тяжелый финал в Токио
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Свитолина: Осака или Уильямс во втором круге - это трудный матч для такого этапа
Шарапова разоткровенничалась в ответ на упрек фаната
Сергей Стаховский не пробился в основу на «Мастерсе» в Майами
Катерина Бондаренко не прошла во второй круг на турнире в Майами
Майами. Цуренко на старте потерпела поражение от Томлянович

Последние новости спорта

18:45 Каролина Костнер выиграла короткую программу на ЧМ в Милане 237 | Фигурное катание

18:19 Йоханнес Бё: Победа в Кубке мира сопоставима с выигрышем олимпийского золота 164 | Биатлон

18:05 Свитолина: Осака или Уильямс во втором круге - это трудный матч для такого этапа 165 | Теннис

17:49 Сушкевич: На Паралимпиаде россиянке достались медали, которые были украинскими 188 | Паралимпийские игры

17:16 Дмитрий Завадский – бронзовый призер этапа Кубка Европы по бадминтону 116 | Игровые виды спорта

16:53 Шарапова разоткровенничалась в ответ на упрек фаната 157 | Теннис

15:35 Украинки заняли три призовых места на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Киеве 176 | Гимнастика / Главные новости спорта

14:14 Петр Пахнюк вышел в лидеры зачета Кубка мира по спортивной гимнастике 199 | Гимнастика / Главные новости спорта

11:20 Головкин: Альвареса и Де Ла Хойю надо проверять на детекторе лжи 888 | Бокс

11:05 НБА. Победный трехочковый Маркуса Морриса возглавляет топ-10 моментов дня (Видео) 1 129 | Баскетбол / Видео

Все новости

ФОТО

Александр Гвоздик – Мехди Амар: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Победа Деонтея Уайлдера над Луисом Ортисом в фотографиях

Ортис перевесил Уайлдера на 12 кг (Фото)

Уайлдер и Ортис на финальной пресс-конференции (Фото, Видео)

Церемония закрытия Олимпиады-2018 Пхенчхане (фото)

Джордж Гроувс vs Крис Юбенк: кровавая драка (Фото)

Золото украинца Александра Абраменко в Пхенчхане (Фото)

ВИДЕО

НБА. Победный трехочковый Маркуса Морриса возглавляет топ-10 моментов дня (Видео)

Формула-1. Гран-при Австралии. Круг по Альберт-парку с Force India (Видео)

НБА. Мощные данки Джеймса и Оладипо - в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Леброн Джеймс: Я представляю угрозу, даже если не набираю много очков (+Видео)

Индиан-Уэллс. Обзор финального матча Дель Потро - Федерер (Видео)

Индиан-Уэллс. Обзор финального матча Наоми Осака – Дарья Касаткина (Видео)

НБА. Данки Уэстбрука и Энтони Дэвиса - в Топ-5 моментов игрового дня (Видео)





Топ-новости недели

Украинки заняли три призовых места на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Киеве
Петр Пахнюк вышел в лидеры зачета Кубка мира по спортивной гимнастике
УХЛ. «Донбасс» одержал победу во втором матче финальной серии с «Кременчуком»
Украинские каратисты завоевали три бронзы на турнире в Роттердаме
Майами. Стаховский стартовал с победы в квалификации на «Мастерсе» в Майами







Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2018 (408)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги