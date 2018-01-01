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Сергей Стаховский не пробился в основу на «Мастерсе» в Майами
Сергей Стаховский не пробился в основу на «Мастерсе» в МайамиВ Майами (США) на турнире Miami Open-ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 завершилась квалификация.

118-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под 14-м номером, в финальном раунде квалификации уступил в трех сетах 103-му номеру мирового рейтинга, 27-летнему Ричардасу Беранкису (6) из Литвы. Поединок длился 1 час 46 минут и завершился в пользу литовца со счетом 3:6, 6:3, 6:0.

Стаховский сделал один брейк, пять эйсов и допустил одну двойную ошибку. На счету Беранкиса четыре брейка, два эйса и три двойных ошибки. Теперь счет их личных встреч стал 2:1 в пользу Беранкиса.

Отметим, что в основной сетке на турнире Miami Open украинцев нет ни в одиночном ни в парном разряде.

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