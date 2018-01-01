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Катерина Бондаренко не прошла во второй круг на турнире в Майами
Катерина Бондаренко не прошла во второй круг на турнире в МайамиВ Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

31-летняя украинка Катерина Бондаренко, занимающая в мировом рейтинге 73-е место проиграла 51-й ракетке мира, 23-летней бельгийке Элисон Ван Эйтванк. Поединок длился 2 часа 23 минуты и завершился в пользу бельгийки со счетом 6:7(3), 7:5, 6:1.

За время, проведенное на корте, Бондаренко выиграла четыре гейма на чужой подаче и проиграла семь на своей. На счету Катерины четыре эйса и восемь двойных ошибок, а Элисон восемь раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидером осталась украинка – 2:1.

Во втором круге соперницей Эйтванк будет полька Агнешка Радваньска, которая посеяна под 30-м номером и начнет выступление во втором круге.
 
Ранее в первом круге завершила свое выступление Леся Цуренко, проиграв хорватке Айле Томлянович (WC).  

Напомним, еще одна украинка – Элина Свитолина получила четвертый номер посева и будет стартовать во втором круге в матче против победительницы противостояния между американкой Сереной Уильямс (WC) и японкой Наоми Осакой.

Теннис.WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США)  Хард. Призовой фонд $7,972,535. Одиночный разряд.
Первый круг
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) - Катерина Бондаренко (Украина) — 6:7(3), 7:5, 6:1
Александра Саснович (Беларусь) — Кристина Плишкова (Чехия) – 1:6, 7:6(5), 7:5
Йоханна Ларссон — Катержина Синякова (Чехия) – 4:6, 7:6(5), 7:5
Кристина Макхэйл (США) — Кайя Канепи (Эстония) – 1:3 Rt
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Хитер Уотсон (Великобритания) – 7:6(3), 6:2
Тимя Бабош (Венгрия) — Мона Бартель (Германия) – 7:6(5), 6:3
Клэр Лю (США, WC) — Уитни Осуйве (США, WC) – 6:3, 6:1
Аманда Анисимова (США, WC) — Ван Цян (Китай) – 6:3, 1:6, 6:2
Мария Саккари (Греция) — Александра Крунич (Сербия) – 7:5, 6:1
Бернарда Пера (США, WC) — Лара Арруабаррена (Испания) – 7:5, 6:4
Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:2, 6:3
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