Теннисистка Ана Иванович стала мамой

Вчера, 15:56 149 | Теннис

У бывшей сербской теннисистки Аны Иванович и немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера родился сын. Малыша назвали Лукой, сообщет



Роды прошли в субботу в американском Чикаго. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.



Иванович и Швайнштайгер поженились в июле 2016 года в Венеции. Иванович завершила в том же году карьеру теннисистки, а Швайнштайгер на данный момент выступает в клубе MLS «Чикаго Файр».



На счету Швайнштайгера золото и две бронзы чемпионатов мира, а также серебро и две бронзы чемпионатов Европы.



Иванович — победительница «Ролан Гаррос» 2008 года. Также на ее счету победы в 14 турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).



У бывшей сербской теннисистки Аны Иванович и немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера родился сын. Малыша назвали Лукой, сообщет blic.rs Роды прошли в субботу в американском Чикаго. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.Иванович и Швайнштайгер поженились в июле 2016 года в Венеции. Иванович завершила в том же году карьеру теннисистки, а Швайнштайгер на данный момент выступает в клубе MLS «Чикаго Файр».На счету Швайнштайгера золото и две бронзы чемпионатов мира, а также серебро и две бронзы чемпионатов Европы.Иванович — победительница «Ролан Гаррос» 2008 года. Также на ее счету победы в 14 турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).