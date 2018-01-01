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Теннисистка Ана Иванович стала мамой
Теннисистка Ана Иванович стала мамойУ бывшей сербской теннисистки Аны Иванович и немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера родился сын. Малыша назвали Лукой, сообщет blic.rs.

Роды прошли в субботу в американском Чикаго. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Иванович и Швайнштайгер поженились в июле 2016 года в Венеции. Иванович завершила в том же году карьеру теннисистки, а Швайнштайгер на данный момент выступает в клубе MLS «Чикаго Файр».

На счету Швайнштайгера золото и две бронзы чемпионатов мира, а также серебро и две бронзы чемпионатов Европы.
 
Иванович — победительница «Ролан Гаррос» 2008 года. Также на ее счету победы в 14 турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

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