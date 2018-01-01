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Майами. Стаховский стартовал с победы в квалификации на «Мастерсе» в Майами
Майами. Стаховский стартовал с победы в квалификации на «Мастерсе» в МайамиВ Майами (США) на турнире Miami Open-ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 проходит квалификация.

118-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под 14-м номером, в трех сетах одолел 25-летнего американца Эвана Кинга, занимающего в мировом рейтинге 188-ю позицию, со счетом 6:3,4:6, 7:6(5).

Поединок продолжался 2 часа 31 минуту. Соперники сделали по два брейка. Стаховский выполнил семь эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Кинг четыре раза подал навылет при четырех двойных ошибках. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в основную сетку турнира Стаховский сразится со 103 ракеткой мира, 27-летним Ричардасом Беранкисом (6) из Литвы. Ранее теннисисты встречались два раза и пока у них ничья.

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