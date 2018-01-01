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Индиан-Уэллс. Обзор финального матча Дель Потро - Федерер (Видео)
29-летний аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал триумфатором турнира BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале первую ракетку мира, 36-летнего швейцарца Роджера Федерера со счетом 6:4, 6:7(8), 7:6(2).
Дель Потро завоевал свой 22-й титул в карьере и впервые выиграл турнир категории «Мастерс-1000».


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