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Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский остались на прежних позициях
Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский остались на прежних позицияхАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 19 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который сохранил 51-е место.

Во второй сотне мировой классификации также один украинец - Сергей Стаховский, который по-прежнему на 118-й позиции.
 
Илья Марченко в третьей сотне потерял четыре пункта и теперь занимает 247-ю строчку.
 
В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, после победы на «Мастерсе-1000» в Индиан-Уэллсе (США), стал шестой ракеткой мира, поднявшись с 8-го места. Одну позицию потерял австриец Доминик Тим (7-й), две – бельгиец Давид Гоффен (9), на один пункт поднялся южноафриканец Кевин Андерсон (8).

Возглавляет мировую классификацию швейцарец Роджер Федерер, с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 290 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира француз Лукас Пуйе, поднявшись с 12-го места.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 19.03 2018 г.:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 9660 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  9370
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4905
4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4600
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4505
6 (8). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4155
7 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3675
8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) –3235
9 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3190
10 (12). Лукас Пуйе (Франция) – 2420

51 (51). Александр Долгополов (Украина) – 976
118 (118). Сергей Стаховский (Украина) – 474
247 (243). Илья Марченко (Украина) – 202

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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