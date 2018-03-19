Рейтинг WTA. Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира, Костюк поднялась на 33 позиции

в понедельник, 19 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки.по-прежнему четвертая ракетка мира. По одной позиции потеряли(41-я) и(63), ана одну поднялась и теперь занимает 73-е место.Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки. На 33 пункта взлетелаи заняла 152-ю строчку рейтинга, что является личным рекордом 15-летней теннисистки. На один пункт поднялись(162) и(163).В ТОП-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Елена Остапенко из Латвии стала пятой ракеткой мира, сместив на шестое место чешку Каролину Плишкову.Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, увеличив отрыв от датчанки Каролин Возняцки с 440 очков до 860. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира немка Анжелика Кербер.1(1). Симона Халеп (Румыния) – 8290 очков2(2). Каролин Возняцки (Дания) – 74303(3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 59704 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 54255 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 49716(5). Каролина Плишкова (Чехия) – 49057 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 46258 (8). Винус Уильямс (США) – 44529(9). Петра Квитова (Чехия) - 315110 (10). Анжелика Кербер (Германия) – 315041 (40). Леся Цуренко (Украина) – 126063 (62). Катерина Козлова (Украина) – 92273 (74). Катерина Бондаренко (Украина) – 828152 (185). Марта Костюк (Украина) - 385162 (163). Ангелина Калинина (Украина) – 362163 (164). Даяна Ястремская (Украина) – 359