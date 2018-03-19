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Рейтинг WTA. Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира, Костюк поднялась на 33 позиции
Рейтинг WTA. Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира, Марта Костюк поднялась на 33 позицииЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 19 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира. По одной позиции потеряли Леся Цуренко (41-я) и Катерина Козлова (63), а Катерина Бондаренко на одну поднялась и теперь занимает 73-е место.

Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки. На 33 пункта взлетела Марта Костюк и заняла 152-ю строчку рейтинга, что является личным рекордом 15-летней теннисистки. На один пункт поднялись Ангелина Калинина (162) и Даяна Ястремская (163).

В ТОП-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Елена Остапенко из Латвии стала пятой ракеткой мира, сместив на шестое место чешку Каролину Плишкову. 
Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, увеличив отрыв от датчанки Каролин Возняцки с 440 очков до 860. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира немка Анжелика Кербер.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 19.03.2018г.:
1(1). Симона Халеп (Румыния) – 8290 очков
2(2). Каролин Возняцки (Дания) – 7430
3(3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5970
4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5425
5 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 4971
6(5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4905
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4452
9(9). Петра Квитова (Чехия) - 3151
10 (10). Анжелика Кербер (Германия) – 3150
 …
41 (40). Леся Цуренко (Украина) – 1260
63 (62). Катерина Козлова (Украина) – 922
73 (74). Катерина Бондаренко (Украина) –  828
152 (185). Марта Костюк (Украина) - 385
162 (163).  Ангелина Калинина (Украина) – 362
163 (164). Даяна Ястремская (Украина) – 359

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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