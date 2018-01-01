Дель Потро стал чемпионом «Мастерса -1000» в Индиан-Уэллсе, обыграв Федерера

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Шестой номер мирового рейтинга, 29-летний аргентинец(6) переиграл в трех сетах первую ракетку мира, 36-летнего швейцарца(1) со счетом 6:4, 6:7(8), 7:6(2).За 2 часа 42 минуты, проведенные на корте, Дель Потро сделал два брейка и не удержал одну свою подачу. На его счету восемь эйсов и одна двойная ошибка, а Федерер десять раз подал навылет и совершил пять двойных. В их личном противостоянии лидером остается швейцарец – 18:7.Таким образом, Федерер сложил полномочия действующего чемпиона «Мастерса» в Индиан Уэллсе.Для Дель Потро титул, завоеванный на турнире BNP Paribas Open, стал вторым в сезоне и 22-м в карьере и принес ему 1000 рейтинговых очков и $1,340,860 призовых.Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 6) — Роджер Федерер (Швейцария, 1) — 6:4, 6:7(8), 7:6(2)