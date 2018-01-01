Индиан-Уэллс. Иснер и Сок – чемпионы парного турнира

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 в парном разряде состоялся финальный матч.Американцы(135-й в парном рвзряде ATP) и(32) обыграли на двух тай-брейках своих соотечественников, посеянных под седьмым номером(14) и(14) со счетом 7:6(4), 7:6)2).За 1 час 27 минут, проведенные на корте, соперники взяли по одной подаче друг друга. Иснер и Сок выполнили шесть эйсов и допустили две двойных ошибки, а Брайаны три раза подали навылет и дважды ошиблись на подаче.Титул в парном турнире в ИндианУэллсе принес Иснеру и Соку 1000 рейтинговых очков и $139,350 призовых.