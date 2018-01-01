Индиан-Уэллс. Стрыкова и Су-Вей – чемпионки в парном разряде

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в парном разряде состоялся финальный матч.Чешка(20-я в парном рейтинге WTA) и представительница Тайваня(27) одержали победу над посеянными под первым номером россиянками(3) и(3) со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 23 минуты Стрыкова и Су-Вей выиграли пять геймов на приеме и проиграли три на своей подаче. Навылет победительницы не подавали и один раз ошиблись на подаче против двух эйсов и трех двойных ошибок у россиянок.За победу на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory Стрыкова и Су-Вей получат 1000 рейтинговых очков и $439,350 призовых.