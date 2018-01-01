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Индиан-Уэллс. Стрыкова и Су-Вей – чемпионки в парном разряде
Индиан-Уэллс. Стрыкова и Су-Вей – чемпионки в парном разрядеВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в парном разряде состоялся финальный матч.

Чешка Барбора Стрыкова (20-я в парном рейтинге WTA) и представительница Тайваня Се Су-Вей (27) одержали победу над посеянными под первым номером россиянками Екатериной Макаровой (3) и Еленой Весниной  (3) со счетом 6:4, 6:4.

За 1 час 23 минуты Стрыкова и Су-Вей выиграли пять геймов на приеме и проиграли три на своей подаче. Навылет победительницы не подавали и один раз ошиблись на подаче против двух эйсов и трех двойных ошибок у россиянок.

За победу на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory Стрыкова и Су-Вей получат 1000 рейтинговых очков и $439,350 призовых.


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