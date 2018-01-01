Федерер и Дель Потро встретятся в финале на «Мастерсе-1000» в Индиан-Уэллсе

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.



В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 прошли полуфинальные матчи.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира, 36-летний швейцарец(1) в трех сетах одолел 21-летнего хорвата, занимающего в мировом рейтинге 49-е место, со счетом 5:7, 6:4, 6:4.Поединок длился 2 часа 20 минут. Федерер сделал пять брейков и упустил четыре своих подачи. На счету Роджера пять эйсов при одной двойной ошибке против трех эйсов и двух двойных у Борны. Это была вторая победа швейцарца в двух встречах с Чоричем.Защищать свой титул Федерер будет в поединке против восьмой ракетки мира, 29-летнего аргентинца(6). Аргентинец вышел в финал турнира после победы над 38-м номером рейтинга ATP, 27-летним канадцем(32) – 6:2, 6:3.Теннисисты играли 1 час 5 минут. Дель Потро взял четыре подачи Раонича и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. Хуан Мартин три раза подал навылет и один раз ошибся на подаче, а Милош выполнил шесть эйсов и допустил две двойных ошибки. Теперь счет их личных встреч стал равным – 2:2.Отметим, что на данный момент в личном противостоянии Федерера и Дель Потро доминирует Роджер – 18:6.Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Борна Чорич (Хорватия) – 6:7, 6:4, 6:4Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) — Милош Раонич (Канада, 32) – 6:2, 6:3