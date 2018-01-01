Индиан-Уэллс. Наоми Осака разгромила первую ракетку мира Симону Халеп и вышла в финал

Сегодня, 09:13 8 | Теннис

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



20-летняя японка Наоми Осака, занимающая в мировом рейтинге 44-е место, не оставила шансов первой ракетке мира, 26-летней румынке Симоне Халеп (1), разгромив ее со счетом 6:3, 6:0.



Поединок длился 1 час 3 минуты. По ходу встречи у обеих теннисисток было по семь брейк-пойнтов, из которых Осака реализовала пять, а Халеп – один. Обе допустили на подаче по три двойных ошибки, при этом Наоми выполнила три эйса, а Симона – один. Это была первая победа японки в четырех встречах с румынкой.



За титул Осака сразится с россиянкой



Ранее Осака и Касаткина не встречались.



Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 96 участниц.

1/2 финала

Наоми Осака (Япония) - Симона Халеп (Румыния, 1) — 3:6, 6:0 В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.20-летняя японка, занимающая в мировом рейтинге 44-е место, не оставила шансов первой ракетке мира, 26-летней румынке(1), разгромив ее со счетом 6:3, 6:0.Поединок длился 1 час 3 минуты. По ходу встречи у обеих теннисисток было по семь брейк-пойнтов, из которых Осака реализовала пять, а Халеп – один. Обе допустили на подаче по три двойных ошибки, при этом Наоми выполнила три эйса, а Симона – один. Это была первая победа японки в четырех встречах с румынкой.За титул Осака сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной (20), которая выбила из борьбы американку Винус Уильямс (8).Ранее Осака и Касаткина не встречались.Наоми Осака (Япония) - Симона Халеп (Румыния, 1) — 3:6, 6:0