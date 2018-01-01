На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Индиан-Уэллс. Наоми Осака разгромила первую ракетку мира Симону Халеп и вышла в финал
Индиан-Уэллсе. Наоми Осака разгромила первую ракетку мира Симону Халеп и вышла в финалВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

20-летняя японка Наоми Осака, занимающая в мировом рейтинге 44-е место, не оставила шансов первой ракетке мира, 26-летней румынке Симоне Халеп (1), разгромив ее со счетом 6:3, 6:0.

Поединок длился 1 час 3 минуты. По ходу встречи у обеих теннисисток было по семь брейк-пойнтов, из которых Осака реализовала пять, а Халеп – один. Обе допустили на подаче по три двойных ошибки, при этом Наоми выполнила три эйса, а Симона – один. Это была первая победа японки в четырех встречах с румынкой.

За титул Осака сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной (20), которая выбила из борьбы американку Винус Уильямс (8).

Ранее Осака и Касаткина не встречались.

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США)  Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 96 участниц.
1/2  финала
Наоми Осака (Япония) -  Симона Халеп (Румыния, 1) — 3:6, 6:0
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Касаткина не пустила Винус Уильямс в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Индиан-Уэллс. Симона Халеп и Наоми Осака встретятся в полуфинале
Индиан-Уэллс. Кербер вышла в 1/4 финала, Возняцки покидает турнир
Индиан-Уэллс. Халеп вышла в четвертьфинал
Индиан-Уэллс. Касаткина разгромила Кербер и вышла в полуфинал
Винус Уильямс вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Гонконг. Осака остановила Винус Уильямс и в 1/4 финала сыграет с Павлюченковой
Индиан-Уэллс. Веснина обыграла Винус Уильямс и стала последней полуфиналисткой
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Индиан-Уэллс. Наоми Осака разгромила первую ракетку мира Симону Халеп и вышла в финал
Касаткина не пустила Винус Уильямс в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Дель Потро и Раонич поспорят за место в финале на «Мастерсе-1000» в Индиан-Уэллсе
Марта Костюк выбывает в полуфинале на турнире ITF в Шэньчжэне
Марта Костюк вышла в полуфинал на турнире ITF в Шэньчжэне

Последние новости спорта

15:21 Французские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Холменколлене; украинки - восьмые 70 | Биатлон / Главные новости спорта

12:21 НБА. Рассел Уэстбрук оформил 22-й трипл-дабл в сезоне (Видео) 118 | Баскетбол / Видео

12:10 НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео) 97 | Баскетбол / Видео

11:41 Меркушина, сестры Семерено и Джима побегут в эстафете на этапе КМ в Холменколлене 136 | Биатлон

11:06 Каруана и Мамедьяров делят лидерство после шестого тура на турнире претендентов 135 | Шахматы

10:37 Паралимпиада-2018. Сборная Украины занимает пятое место после восьмого дня 169 | Главные новости спорта / Паралимпийские игры

09:59 НБА. «Оклахома» обыграла «Клипперс», «Голден Стэйт» проиграл «Сакраменто» (+Видео) 111 | Баскетбол

09:30 НХЛ. Названы три звезды игрового дня 129 | Хоккей

09:13 Индиан-Уэллс. Наоми Осака разгромила первую ракетку мира Симону Халеп и вышла в финал 143 | Теннис

08:56 НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс», «Нэшвилл» победил «Колорадо», «Вегас» проиграл «Миннесоте» (+Видео) 135 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Александр Гвоздик – Мехди Амар: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Победа Деонтея Уайлдера над Луисом Ортисом в фотографиях

Ортис перевесил Уайлдера на 12 кг (Фото)

Уайлдер и Ортис на финальной пресс-конференции (Фото, Видео)

Церемония закрытия Олимпиады-2018 Пхенчхане (фото)

Джордж Гроувс vs Крис Юбенк: кровавая драка (Фото)

Золото украинца Александра Абраменко в Пхенчхане (Фото)

ВИДЕО

НБА. Рассел Уэстбрук оформил 22-й трипл-дабл в сезоне (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Мощный данк Леброна Джеймса возглавляет топ-10 игрового дня (Видео)

Промо-ролик к бою Джошуа – Паркер (Видео)

НБА. Мощные данки Джеймса и Эмбиида – в топ-10 игрового дня (Видео)

Индиан-Уэллс. Винус Уильямс обыграла Серену: обзор матча (Видео)

Индиан-Уэллс. Свитолина проиграла Суарес-Наварро: обзор матча (Видео)





Топ-новости недели

Французские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Холменколлене; украинки - восьмые
Паралимпиада-2018. Сборная Украины занимает пятое место после восьмого дня
Долгов и Горшковозов – бронзовые призеры этапа Мировой серии в синхронных прыжках с вышки
Паралимпиада-2018. Сборная Украины поднялась на четвертое место после седьмого дня
Ольга Харлан опередила Элину Свитолину в премии «Женщина Украины 2018»







Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2018 (323)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира по биатлону Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги