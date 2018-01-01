Касаткина не пустила Винус Уильямс в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 96 участниц.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.20-летняя россиянка(20), занимающая в мировом рейтинге 19-е место, нанесла поражение восьмой ракетке мира, 37-летней американке(8) со счетом 4:6, 6:4, 7:5.Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут. За это время Касаткина выиграла семь геймов на приеме и проиграла шесть на своей подаче. Обе соперницы допустили по пять двойных ошибок, при этом Дарья один раз подала навылет, а Винус – два. После этой встречи россиянка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.Соперница Касаткиной по финалу определится в матче Симона Халеп (Румыния, 1) — Наоми Осака (Япония).Дарья Касаткина (Россия, 20) — Винус Уильямс (США, 8) – 4:6, 6:4, 7:5