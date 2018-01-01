Дель Потро и Раонич поспорят за место в финале на «Мастерсе-1000» в Индиан-Уэллсе

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 проходят четвертьфинальные матчи.Восьмая ракетка мира, 29-летний аргентинец(6) в трех сетах сломи сопротивление 34-летнего немца(31), занимающего в мировом рейтинге 37-место, со счетом 3:6, 6:3, 6:4.Теннисисты играли 2 часа семь минут. Дель Потро реализовал три брейк-пойнта из 13-ти, Кольшрайбер - два из семи. Хуан Мартин выполнил пять эйсов и избежал двойных ошибок, а Филипп два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 7:2 в пользу аргентинца.За путевку в финал турнира Дель Потро сразится с 38-м номером рейтинга ATP, 27-летним канадцем(32), который в трех сетах одолел 21-ю ракетку мира, 30-летнего американца(18) – 7:5, 2:6, 6:3.За 1 час 51 минуту игрового времени соперники сделали по три брейка. Раонич 17 раз подал навылет при шести двойных ошибках, а Куэрри выполнил девять эйсов и один раз ошибся на подаче. После этой встречи канадец стал лидером их личного противостояния – 3:2.Ранее Дель Потро и Раонич встречались три раза, впереди с минимальным преимуществом Милош – 2:1.Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 6) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 31 – 3:6, 6:3, 6:4Милош Раонич (Канада, 32) — Сэм Куэрри (США, 18) – 7:5, 2:6, 6:3