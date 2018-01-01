Марта Костюк выбывает в полуфинале на турнире ITF в Шэньчжэне

В Шэньчжэне (Китай) на турнире WU Xiaomin - ITF Womens Circuit на хардовых кортах, с призовым фондом $60.000 прошли полу финальные матчи.185-я ракетка мира, 15-летняя украинкапотерпела поражение от 19-летней россиянки, занимающей в рейтинге WTA 173-е место. Поединок продолжался 51 минуту и завершился в пользу россиянки со счетом 6:2, 6:1.За время, проведенное на корте, Костюк реализовала все три своих брейк-пойнта и упустила семь подач. Марта выполнила один эйс и совершила пять двойных ошибок, а Калинская навылет не подала ни разу и трижды ошиблась на подаче. Это была вторая победа россиянки в двух встречах с украинкой.Второй финалисткой стала словачка Виктория Кузмова (3), которая в трех сетах обыграла россиянку Анну Блинкову (7) – 3:6, 6:3, 6:4.