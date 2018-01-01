Марта Костюк вышла в полуфинал на турнире ITF в Шэньчжэне

В Шэньчжэне (Китай) на турнире WU Xiaomin - ITF Womens Circuit на хардовых кортах, с призовым фондом $60.000 проходят четвертьфинальные матчи.15-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 185-е место, одержала волевую победу над 98-й ракеткой мира, 24-летнейиз Таиланда, посеянной под вторым номером, со счетом 1:6, 7:6(4), 6:2.За 2 час 3 минуты, проведенные на корте? соперницы взяли по восемь подач друг друга. Навылет теннисистки не подавали, при этом Костюк совершила девять двойных ошибок, а Кумкхум – семь. Между собой теннисистки встречались впервые.За выход в финал турнира Костюк сразится с 19-летней россиянкой, занимающей в рейтинге WTA 173-е место, которая разгромила румынку– 6:2, 6:1.Ранее Костюк и Калинская встречались один раз и тогда сильнее была россиянка.