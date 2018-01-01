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Федерер и Чорич встретятся в полуфинале на «Мастерсе-1000» в Индиан-Уэллсе
Роджер Федерер (Швейцария)В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 проходят четвертьфинальные матчи. 

Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 36-летний швейцарец Роджер Федерер (1) вышел в полуфинал после победы над 21-летним южнокорейцем Чхун Хёном (23), занимающим в мировом рейтинге 26-е место, со счетом 7:5, 6:1. 

Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. За это время Федерер выиграл четыре гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. На счету Роджера 12 эйсов и одна двойная ошибка, а его соперник ни разу не подал навылет и трижды ошибся на подаче. Это была вторая победа швейцарца в двух встречах с корейцем.
Борна Чорич (Хорватия)За выход в финал турнира Федерер сразится с 21-летним хорватом Борной Чоричем, занимающим в рейтинге ATP 49-е место, который за 2 часа 22 минуты одержал волевую победу над девятой ракеткой мира Кевином Андерсоном (7) из ЮАР со счетом 2:6, 6:4, 7:6(3).

Ранее Федерер и Чорич встречались один раз в 2015 году и тогда сильнее был Роджер.
 
Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США)  Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.
1/4 финала
Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Чхун Хён (Южная Корея, 23) – 7:5, 6:1
Борна Чорич (Хорватия) — Кевин Андерсон (ЮАР, 7) – 2:6, 6:4, 7:6 (3)
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