Федерер и Чорич встретятся в полуфинале на «Мастерсе-1000» в Индиан-Уэллсе

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 проходят четвертьфинальные матчи.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 36-летний швейцарец(1) вышел в полуфинал после победы над 21-летним южнокорейцем(23), занимающим в мировом рейтинге 26-е место, со счетом 7:5, 6:1.Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. За это время Федерер выиграл четыре гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. На счету Роджера 12 эйсов и одна двойная ошибка, а его соперник ни разу не подал навылет и трижды ошибся на подаче. Это была вторая победа швейцарца в двух встречах с корейцем.За выход в финал турнира Федерер сразится с 21-летним хорватом, занимающим в рейтинге ATP 49-е место, который за 2 часа 22 минуты одержал волевую победу над девятой ракеткой мира(7) из ЮАР со счетом 2:6, 6:4, 7:6(3).Ранее Федерер и Чорич встречались один раз в 2015 году и тогда сильнее был Роджер.Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Чхун Хён (Южная Корея, 23) – 7:5, 6:1Борна Чорич (Хорватия) — Кевин Андерсон (ЮАР, 7) – 2:6, 6:4, 7:6 (3)