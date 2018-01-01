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Определились все четвертьфиналисты на «Мастерсе-1000» в Индиан-Уэллсе
Определились все четвертьфиналисты на «Мастерсе-1000» в Индиан-УэллсеВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 завершились матчи четвертого круга.

Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 36-летний швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертьфинал после победы над 31-летним французом Жереми Шарди, занимающим в мировом  рейтинге 100-е место, со счетом 7:5, 6:4.

За 1 час 22 минуты, проведенные на корте, Федерер реализовал два брейк-пойнта из пяти и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Роджер на подаче не ошибался и выполнил два эйса, а Шарди четыре раза подал навылет и совершил четыре двойных ошибки. Теперь счет их личных встреч стал 4:1 в пользу швейцарца.

За выход в полуфинал турнира Федерер сыграет против Чхун Хёна (23) из Южной Кореи, который уверенно обыграл уругвайца Пабло Куэваса (30) – 6:1, 6:3.

Ранее Федерер и Чхун Хён встречались один раз, в этом году в полуфинале Australian Open. По ходу поединка кореец снялся при счете 6:1, 5:2 в пользу Роджера.

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США)  Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.
Четвертый круг
Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Жереми Шарди (Франция) – 7:5, 6:4
Чхун Хён (Южная Корея, 23) — Пабло Куэвас (Уругвай, 30) – 6:1, 6:3

Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 6) — Леонардо Майер (Аргентина) – 3:6, 7:6(2), 6:3
Филипп Кольшрайбер (Германия, 31) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:4, 7:6(1)

Кевин Андерсон (ЮАР, 7) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) – 4:6, 6:3, 7:6(6)
Борна Чорич (Хорватия) — Тейлор Фритц (США) – 6:2, 6:7(6), 6:4

Сэм Куэрри (США, 18) — Фелисьяно Лопес (Испания, 28) – 6:3, 6:4
Милош Раонич (Канада, 32) — Маркос Багдатис (Кипр, Q) - Rt
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