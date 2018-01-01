Определились все четвертьфиналисты на «Мастерсе-1000» в Индиан-Уэллсе

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 завершились матчи четвертого круга.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 36-летний швейцарецвышел в четвертьфинал после победы над 31-летним французом, занимающим в мировом рейтинге 100-е место, со счетом 7:5, 6:4.За 1 час 22 минуты, проведенные на корте, Федерер реализовал два брейк-пойнта из пяти и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Роджер на подаче не ошибался и выполнил два эйса, а Шарди четыре раза подал навылет и совершил четыре двойных ошибки. Теперь счет их личных встреч стал 4:1 в пользу швейцарца.За выход в полуфинал турнира Федерер сыграет против Чхун Хёна (23) из Южной Кореи, который уверенно обыграл уругвайца Пабло Куэваса (30) – 6:1, 6:3.Ранее Федерер и Чхун Хён встречались один раз, в этом году в полуфинале Australian Open. По ходу поединка кореец снялся при счете 6:1, 5:2 в пользу Роджера.Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Жереми Шарди (Франция) – 7:5, 6:4Чхун Хён (Южная Корея, 23) — Пабло Куэвас (Уругвай, 30) – 6:1, 6:3Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 6) — Леонардо Майер (Аргентина) – 3:6, 7:6(2), 6:3Филипп Кольшрайбер (Германия, 31) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:4, 7:6(1)Кевин Андерсон (ЮАР, 7) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) – 4:6, 6:3, 7:6(6)Борна Чорич (Хорватия) — Тейлор Фритц (США) – 6:2, 6:7(6), 6:4Сэм Куэрри (США, 18) — Фелисьяно Лопес (Испания, 28) – 6:3, 6:4Милош Раонич (Канада, 32) — Маркос Багдатис (Кипр, Q) - Rt