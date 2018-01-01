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Индиан-Уэллс. Симона Халеп и Наоми Осака встретятся в полуфинале
Симона Халеп (Румыния)В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Первая ракетка мира, 26-летняя румынка Симона Халеп, посеянная под первым номером, в трех партиях одолела 27-летнюю хорватку Петру Мартич, занимающую в мировом рейтинге 51-е место, со счетом 6:4, 6:7(5), 5:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. За это время Халеп взяла четыре подачи Мартич и не удержала две своих. Симона два раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче против пяти эйсов и трех двойных ошибок у Мартич. После этой встречи румынка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.
Наоми Осака (Япония)В полуфинале Халеп предстоит сразиться с 20-летней японкой Наоми Осака, которая выбила из борьбы пятую ракетку мира, 25-летнюю чешку Каролину Плишкову – 6:2, 6:3.

За 1 час 18 минут игрового времени Осака сделала шесть брейков, два эйса и допустила одну двойною ошибку. Плишкова ответила ей двумя брейками и пятью эйсами при шести двойных ошибках.  Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.

Отметим, что соперницы по полуфиналу – Халеп и Осака ранее встречались три раза, но пока японке не удавалось обыграть румынку.

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США)  Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 96 участниц.
1/4 финала
Симона Халеп (Румыния, 1) — Петра Мартич (Хорватия) – 6:4, 6:7(5), 5:3
Наоми Осака (Япония) — Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 6:2, 6:3
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