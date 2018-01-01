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Индиан-Уэллс. Чилич проиграл Кольшрайберу, Дель Потро обыграла Феррера и другие результаты
Марин Чилич (Хорватия)В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 завершились матчи третьего круга.

Третья ракетка мира, 29-летний хорват Марин Чилич (2) потерпел поражение от 34-летнего немца Филиппа Кольшрайбера (31), занимающего в мировом рейтинге 37-е место. Поединок продолжался 1 час 23 минуты и завершился в пользу немца со счетом 6:4, 6:4.

Кольшрайбер реализовал оба своих брейк-пойнта и отыграл все четыре брейк-пойнта, имевшихся у Чилича. Победитель сделал два эйса и избежал ошибок на подаче, а Марин пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии немец лидирует со счетом 7:4.

В четвертом круге соперником Кольшрайбера будет француз Пьер-Юг Эрбер, в поединке с которым его соотечественник Гаэль Монфис отказался от продолжения борьбы при счете 6:2, 3:1.
Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина)Успешно продолжает выступление в Индиан-Уэллсе восьмая ракетка мира, 29-летний аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (6), который нанес поражение 35-летнему испанцу Давиду Ферреру (29), занимающему в мировом рейтинге 33-е место - 6:4, 7:6(3).

Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. Дель Потро сделал один брейк и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Феррера. Аргентинец шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче против четырех эйсов и одной двойной ошибки у испанца. Благодаря этой победе Хуан Мартин вышел вперед в личном противостоянии с Феррером – 7:6.

За выход в 1/4 финала соревнований дель Потро поспорит с соотечественником Леонардо Майером, который был сильнее японца Таро Дэниэля (Q) – 6:4, 6:1.
 
Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США)  Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.
Третий круг
Филипп Кольшрайбер (Германия, 31) — Марин Чилич (Хорватия, 2) – 6:4, 6:4
Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Гаэль Монфис (Франция) – 6:2, 3:1 Rt

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) — Давид Феррер (Испания, 29) – 6:4, 7:6(3)
Леонардо Майер (Аргентина) — Таро Дэниэл (Япония, Q) – 6:4, 6:1

Милош Раонич (Канада, 32) — Жоау Соуза (Португалия) – 7:5, 4:6, 6:2
Маркос Багдатис (Кипр, Q) — Дуди Села (Израиль, LL) – 7:6(5), 6:4

Сэм Куэрри (США, 18) — Юки Бхамбри (Индия, Q) – 6:7(4), 6:4, 6:4
Фелисьяно Лопес (Испания, 28) — Джек Сок (США, 8) – 7:6(6), 4:6, 6:4
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