Индиан-Уэллс. Чилич проиграл Кольшрайберу, Дель Потро обыграла Феррера и другие результаты

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 завершились матчи третьего круга.Третья ракетка мира, 29-летний хорват(2) потерпел поражение от 34-летнего немца(31), занимающего в мировом рейтинге 37-е место. Поединок продолжался 1 час 23 минуты и завершился в пользу немца со счетом 6:4, 6:4.Кольшрайбер реализовал оба своих брейк-пойнта и отыграл все четыре брейк-пойнта, имевшихся у Чилича. Победитель сделал два эйса и избежал ошибок на подаче, а Марин пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии немец лидирует со счетом 7:4.В четвертом круге соперником Кольшрайбера будет француз, в поединке с которым его соотечественникотказался от продолжения борьбы при счете 6:2, 3:1.Успешно продолжает выступление в Индиан-Уэллсе восьмая ракетка мира, 29-летний аргентинец(6), который нанес поражение 35-летнему испанцу(29), занимающему в мировом рейтинге 33-е место - 6:4, 7:6(3).Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. Дель Потро сделал один брейк и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Феррера. Аргентинец шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче против четырех эйсов и одной двойной ошибки у испанца. Благодаря этой победе Хуан Мартин вышел вперед в личном противостоянии с Феррером – 7:6.За выход в 1/4 финала соревнований дель Потро поспорит с соотечественником, который был сильнее японца(Q) – 6:4, 6:1.Филипп Кольшрайбер (Германия, 31) — Марин Чилич (Хорватия, 2) – 6:4, 6:4Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Гаэль Монфис (Франция) – 6:2, 3:1 RtХуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) — Давид Феррер (Испания, 29) – 6:4, 7:6(3)Леонардо Майер (Аргентина) — Таро Дэниэл (Япония, Q) – 6:4, 6:1Милош Раонич (Канада, 32) — Жоау Соуза (Португалия) – 7:5, 4:6, 6:2Маркос Багдатис (Кипр, Q) — Дуди Села (Израиль, LL) – 7:6(5), 6:4Сэм Куэрри (США, 18) — Юки Бхамбри (Индия, Q) – 6:7(4), 6:4, 6:4Фелисьяно Лопес (Испания, 28) — Джек Сок (США, 8) – 7:6(6), 4:6, 6:4