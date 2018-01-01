Индиан-Уэллс. Кербер вышла в 1/4 финала, Возняцки покидает турнир

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 96 участниц.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.30-летняя немка, занимающая в мировом рейтинге десятое место, разгромила седьмую ракетку мира, 24-летнюю француженкусо счетом 6:1, 6:1.За 1 час 3 минуты, проведенные на корте Кербер выиграла шесть геймов на подаче Гарсии и проиграла один на своей. Навылет Анжелика не подавала и допустила три двойных ошибки против одного эйса и одной двойной у соперницы. Теперь счет их личных встреч стал 4:2 в пользу немки.За место в четвертьфинале турнира Кербер поспорит с 20-летней россиянкой(20), занимающей в рейтинге WTA 19-е место. Касаткина вышла в 1/4 финала, одержав победу над второй ракеткой мира датчанкой(2) со счетом 6:4, 7:5. За 1 час 40 минут россиянка сделала шесть брейков и упустила четыре своих подачи. Соперницы выполнили по одному эйсу и допустили по три двойных ошибки. Благодаря этой победе Касаткина вышла в лидеры противостояния с Возняцки – 2:1.На данный момент в противостоянии Кербер и Касаткиной ничья – 2:2.Еще одной четвертьфинальной парой стали чешка(5) и японка. Плишкова победила американку(WC) - 6:1, 7:6(2), а Осака в трех сетах обыгралаиз Греции - 6:1, 5:7, 6:1.Анжелика Кербер (Германия, 10) - Каролин Гарсия (Франция, 7) — 6:1, 6:1Дарья Касаткина (Россия, 20) — Каролин Возняцки (Дания, 2) – 6:4, 7:5Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Аманда Анисимова (США, WC) – 6:1, 7:6(2)Наоми Осака (Япония) — Мария Саккари (Греция) – 6:1, 5:7, 6:1