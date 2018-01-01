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Индиан-Уэллс. Винус Уильямс и Суарес-Наварро встретятся в 1/4 финала
Индиан-Уэллс. Винус Уильямс и Суарес-Наварро встретятся в 1/4 финалаВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

Восьмая ракетка мира, 37-летняя американка Винус Уильямс (8) нанесла поражение 27-летней Анастасии Севастовой (21) из Латвии, занимающей в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 7:6(6), 6:4.

За 1 час 46 минут игрового времени Уильямс сделала четыре брейка против трех у Севастовой. На счету Винус два эйса и девять двойных ошибок, а Анастасия один раз подала навылет и совершила шесть двойных. Это была вторая победа американки в двух встречах с латвийкой. 

За выход в полуфинал турнира Уильямс-старшая сразится с испанкой Карлой Суарес-Наварро (27, которая победила американку Даниэль Коллинз (WC) – 6:2, 6:4.

В личном противостоянии Уильямс и Суарес-Наварро лидирует американка – 5:3

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США)  Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 96 участниц.
Четвертый круг
Винус Уильямс (США, 8) — Анастасия Севастова (Латвия, 21) – 7:6(6), 6:4
Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) — Даниэль Коллинз (США, WC) – 6:2, 6:4
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