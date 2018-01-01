Индиан-Уэллс. Винус Уильямс и Суарес-Наварро встретятся в 1/4 финала

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 96 участниц.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Восьмая ракетка мира, 37-летняя американка(8) нанесла поражение 27-летней(21) из Латвии, занимающей в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 7:6(6), 6:4.За 1 час 46 минут игрового времени Уильямс сделала четыре брейка против трех у Севастовой. На счету Винус два эйса и девять двойных ошибок, а Анастасия один раз подала навылет и совершила шесть двойных. Это была вторая победа американки в двух встречах с латвийкой.За выход в полуфинал турнира Уильямс-старшая сразится с испанкой(27, которая победила американку(WC) – 6:2, 6:4.В личном противостоянии Уильямс и Суарес-Наварро лидирует американка – 5:3Винус Уильямс (США, 8) — Анастасия Севастова (Латвия, 21) – 7:6(6), 6:4Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) — Даниэль Коллинз (США, WC) – 6:2, 6:4