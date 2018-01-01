Индиан-Уэллс. Винус Уильямс обыграла Серену: обзор матча (Видео)

Вчера, 12:56 280 | Теннис / Видео

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory в матче третьего круга состоялось американское дерби, в котором Винус Уильямс нанесла поражение своей младшей сестре, экс-первой ракетке мира Серене Уильямс со счетом 6:3, 6:4.

После этой встречи в их личном противостоянии лидером остается Серена – 17:12.





