Индиан-Уэллс. Федерер вышел в 1/8 финала, Бердых выбывает и другие результаты

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 36-летний швейцарец(1) разгромил 26-летнего серба(25), занимающего в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:2, 6:1.Для победы Роджеру потребовалось лишь 58 минут. За это время Федерер сделал пять брейков и не удержал одну свою подаче. На счету Роджера шесть эйсов при одной двойной ошибке, а Краинович ни разу не подал навылет и совершил четыре двойных ошибки. Ранее теннисисты не встречались.За выход в четвертьфинал Федерер сыграет с французом, который в трех сетах переиграл своего соотечественника(20) – 7:5, 4:6, 6:1.Не смог пробиться в 1/8 финала 15-я ракетка мира, 32-летний чех, проиграв в двух сетах 21-летнему южнокорейцу(23), занимающему в мировом рейтинге 26-е место. Поединок длился 1 час 22 минуты и завершился в пользу корейца со счетом 6:4, 6:4.Бердых сделал один брейк, выполнил 12 эйсов и допустил одну двойную ошибку. На счету Хёна три брейка, семь эйсов и четыре двойных ошибки. В их противостоянии минимальное преимущество остается у чеха – 2:1.В четвертом круге соперником Чхун Хёна будет(30) из Уругвая. Куэвас вышел в 1/8 финала на отказе австрийца(5) – 3:6, 6:4, 4:2 отказ.Участниками 1/8 финала также стали южноафриканец(7) и испанец(11), которые и разыграют между собой путевку в четвертьфинал.Андерсон на двух тай-брейках одолел аргентинца– 7:6(1), 7:6(3), а Карреньо-Буста в двух сетах обыграл россиянина– 6:1, 7:5.Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Филип Краинович (Сербия, 25) – 6:2, 6:1Жереми Шарди (Франция) — Адриан Маннарино (Франция, 20) – 7:5, 4:6, 6:1Чхун Хён (Южная Корея, 23) — Томаш Бердых (Чехия, 12) – 6:4, 6:4Пабло Куэвас (Уругвай, 30) — Доминик Тим (Австрия, 5) – 3:6, 6:4, 4:2 RtКевин Андерсон (ЮАР, 7) — Николас Киккер (Аргентина) – 7:6(1), 7:6(3)Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) — Даниил Медведев (Россия) – 6:1, 7:5Борна Чорич (Хорватия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) – 6:1, 6:3Тейлор Фритц (США) — Фернандо Вердаско (Испания) – 4:6, 6:2, 7:6(1)