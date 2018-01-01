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Индиан-Уэллс. Федерер вышел в 1/8 финала, Бердых выбывает и другие результаты
Роджер Федерер (Швейцария)В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

 Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 36-летний швейцарец Роджер Федерер (1) разгромил 26-летнего серба Филипа Краиновича (25), занимающего в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:2, 6:1.

Для победы Роджеру потребовалось лишь 58 минут. За это время Федерер сделал пять брейков и не удержал одну свою подаче. На счету Роджера шесть эйсов при одной двойной ошибке, а Краинович ни разу не подал навылет и совершил четыре двойных ошибки. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в четвертьфинал Федерер сыграет с французом Жереми Шарди, который в трех сетах переиграл своего соотечественника Адриана Маннарино (20) – 7:5, 4:6, 6:1.
Томаш Бердых (Чехия)Не смог пробиться в 1/8 финала 15-я ракетка мира, 32-летний чех Томаш Бердых, проиграв в двух сетах 21-летнему южнокорейцу Чхун Хёну (23), занимающему в мировом рейтинге 26-е место. Поединок длился 1 час 22 минуты и завершился в пользу корейца со счетом 6:4, 6:4.

Бердых сделал один брейк, выполнил 12 эйсов и допустил одну двойную ошибку. На счету Хёна три брейка, семь эйсов и четыре двойных ошибки. В их противостоянии минимальное преимущество остается у чеха – 2:1.

В четвертом круге соперником Чхун Хёна будет Пабло Куэвас (30) из Уругвая. Куэвас вышел в 1/8 финала на отказе австрийца Доминика Тима (5) – 3:6, 6:4, 4:2 отказ.

Участниками 1/8 финала также стали южноафриканец Кевин Андерсон (7) и испанец Пабло Карреньо-Буста (11), которые и разыграют между собой путевку в четвертьфинал. 
Андерсон на двух тай-брейках одолел аргентинца Николаса Киккера – 7:6(1), 7:6(3), а Карреньо-Буста в двух сетах обыграл россиянина Даниила Медведева – 6:1, 7:5.
 
Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США)  Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.
Третий круг
Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Филип Краинович (Сербия, 25) – 6:2, 6:1
Жереми Шарди (Франция) — Адриан Маннарино (Франция, 20) – 7:5, 4:6, 6:1

Чхун Хён (Южная Корея, 23) — Томаш Бердых (Чехия, 12) – 6:4, 6:4
Пабло Куэвас (Уругвай, 30) — Доминик Тим (Австрия, 5) – 3:6, 6:4, 4:2 Rt

Кевин Андерсон (ЮАР, 7) — Николас Киккер (Аргентина) – 7:6(1), 7:6(3)
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) — Даниил Медведев (Россия) – 6:1, 7:5

Борна Чорич (Хорватия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) – 6:1, 6:3
Тейлор Фритц (США) — Фернандо Вердаско (Испания) – 4:6, 6:2, 7:6(1)
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