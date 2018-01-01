Индиан-Уэллс. Винус Уильямс обыграла Серену, Возняцки победила Саснович, Кербер - Веснину

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 96 участниц.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.В американской дерби восьмая ракетка мира, 37-летняяобыграла свою младшую сестру, экс-первую ракетку мира 36-летнююсо счетом 6:3, 6:4.За 1 час 26 минут игрового времени Винус выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету победительницы шесть эйсов и восемь двойных ошибок, а Серена четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидером остается Серена – 17:12.За выход в четвертьфинал турнира Уильямс-старшая поспорит с(21) из Латвии, которая одержала победу над немкой(12) – 6:3, 6:3.Участницей 1/8 финала стала и немка(10), которая выбила из борьбы действующую чемпионку турнира россиянку(24) – 7:5, 6:2.Следующей соперницей Кербер будет француженка(7), обыгравшая представительницу Австралии(26) – 7:5, 6:4.В 1/8 финала пробилась и датчанка(2). Она в трех сетах сломила сопротивление белоруски– 6:4, 2:6, 6:3.За выход в четвертьфинал турнира Вознцки сразится с россиянкой(20), которая нанесла поражение американке(13) – 6:4, 6:3.Винус Уильямс (США, 8) — Серена Уильямс (США) – 6:3, 6:4Анастасия Севастова (Латвия, 21) — Юлия Гёргес (Германия, 12) – 6:3, 6:3Анжелика Кербер (Германия, 10) — Елена Веснина (Россия, 24) – 7:5, 6:2Каролин Гарсия (Франция, 7) — Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – 7:5, 6:4Каролин Возняцки (Дания, 2) — Александра Саснович (Беларусь) – 6:4, 2:6, 6:3Дарья Касаткина (Россия, 20) — Слоан Стивенс (США, 13) – 6:4, 6:3