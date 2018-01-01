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Индиан-Уэллс. Винус Уильямс обыграла Серену, Возняцки победила Саснович, Кербер - Веснину
Винус и Серена УильямсВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

В американской дерби восьмая ракетка мира, 37-летняя Винус Уильямс обыграла свою младшую сестру, экс-первую ракетку мира 36-летнюю Серену со счетом 6:3, 6:4.

За 1 час 26 минут игрового времени Винус выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету победительницы шесть эйсов и восемь двойных ошибок, а Серена четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидером остается Серена – 17:12.

За выход в четвертьфинал турнира Уильямс-старшая поспорит с Анастасией Севастовой (21) из Латвии, которая одержала победу над немкой Юлией Гёргес (12) – 6:3, 6:3.
Анжелика Кербер (Германия)Участницей 1/8 финала стала и немка Анжелика Кербер (10), которая выбила из борьбы действующую чемпионку турнира россиянку Елену Веснину (24) – 7:5, 6:2.
Следующей соперницей Кербер будет француженка Каролин Гарсия (7), обыгравшая представительницу Австралии Дарью Гаврилову (26) – 7:5, 6:4.
Каролин Возняцки (дания)В 1/8 финала пробилась и датчанка Каролин Возняцки (2). Она в трех сетах сломила сопротивление белоруски Александры Саснович – 6:4, 2:6, 6:3.
За выход в четвертьфинал турнира Вознцки сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной (20), которая нанесла поражение американке Слоан Стивенс (13) – 6:4, 6:3.

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США)  Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 96 участниц.
Третий круг
Винус Уильямс (США, 8) — Серена Уильямс (США) – 6:3, 6:4
Анастасия Севастова (Латвия, 21) — Юлия Гёргес (Германия, 12) – 6:3, 6:3

Анжелика Кербер (Германия, 10) — Елена Веснина (Россия, 24) – 7:5, 6:2
Каролин Гарсия (Франция, 7) — Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – 7:5, 6:4

Каролин Возняцки (Дания, 2) — Александра Саснович (Беларусь) – 6:4, 2:6, 6:3
Дарья Касаткина (Россия, 20) — Слоан Стивенс (США, 13) – 6:4, 6:3
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