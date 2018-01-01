Индиан-Уэллс. Федерер, Чилич, Дель-Потро вышли в третий круг, Джокович и Димитров зачехлили ракетки



Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 проходят матчи второго круга.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 36-летний швейцарец(1) стартовал с победы над 27-летним аргентинцем, занимающим в мировом рейтинге 67-е место, со счетом 6:3, 7:6(6).За 1 час 41 минуту игрового времени Федерер реализовал свой единственный брейк-пойнт и отыграл все три брейк-пойнта имевшихся у Дельбониса. На счету Роджера пять эйсов и одна двойная ошибка, а его соперник два раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.Следующим соперником Федерера будет серб(25), который обыграл американца– 6:2, 6:2.Успешно стартовал хорват(2), одержав победу над венгром– 7:5, 6:3.Теперь Чиличу предстоит сразиться с немцем(31), который в трех сетах победил американца(Q) - 1:6, 6:4, 6:4.Четвертая ракетка мира болгарин(3) стартовал с поражения от испанца. Поединок длился 2 часа 6 минут и завершился в пользу испанца со счетом 7:6(4), 4:6, 6:3.За выход в 1/8 финала Вердаско сразится с американцем, который был сильнее россиянина(27) – 6:4, 7:6(4).Экс-первая ракетка мира серб(10) на старте потерпел поражение от прошедшего через квалификацию 109-го номера рейтинга ATP японца(Q). Поединок продолжался 2 часа 30 минут и завершился в пользу японца со счетом 7:6(3), 4:6, 6:1. Ранее теннисисты не встречались.В третьем круге Дэниэл сыграет против аргентинца, победившего бельгийца(LL) – 6:4, 6:1.Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:3, 7:6(6)Филип Краинович (Сербия, 25) — Митчелл Крюгер (США, Q) – 6:2, 6:2Марин Чилич (Хорватия, 2) — Мартон Фучович (Венгрия) – 7:5, 6:3Филипп Кольшрайбер (Германия, 31) — Тим Смычек (США, Q) – 1:6, 6:4, 6:4Фернандо Вердаско (Испания) — Григор Димитров (Болгария, 3) – 7:6, 4:6(4), 6:3Тейлор Фритц (США) — Андрей Рублёв (Россия, 27) – 6:4, 7:6(4)Таро Дэниэл (Япония, Q) — Новак Джокович (Сербия, 10) – 7:6(3), 4:6, 6:1Леонардо Майер (Аргентина) — Рубен Бемельманс (Бельгия, LL) – 6:4, 6:1Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) — Алекс де Минор (Австралия, WC) – 6:2, 6:1Джек Сок (США, 8) — Томас Фаббьяно (Италия) – 6:2, 7:5Маркос Багдатис (Кипр, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 14) – 7:5, 6:4Гаэль Монфис (Франция) — Джон Иснер (США, 15) – 6:7, 7:6, 7:5Юки Бхамбри (Индия, Q) — Люка Пуи (Франция, 9) – 6:4, 6:4Жереми Шарди (Франция) — Фабио Фоньини (Италия, 16) – 4:6, 7:6, 6:4Давид Феррер (Испания, 29) — Теннис Сандгрен (США, WC) – 6:2, 7:6Сэм Куэрри (США, 18) — Миша Зверев (Германия) – 6:4, 7:5Николас Киккер (Аргентина) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 26) – 4:6, 6:2, 6:1Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Джаред Доналдсон (США) – 6:4, 6:2Адриан Маннарино (Франция, 20) — Петер Полански (Канада, Q) – 6:1, 6:4Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) — Орасио Себальос (Аргентина) – 3:6, 6:3, 7:6Борна Чорич (Хорватия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 19) – 6:0, 6:3Чхун Хён (Южная Корея, 23) — Душан Лайович (Сербия) – 6:7, 6:3, 6:3Милош Раонич (Канада, 32) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) – 6:4, 6:4Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Жиль Мюллер (Люксембург, 24) – 6:3. 7:5Дуди Села (Израиль, LL) — Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) – 6:4, 6:4Фелисьяно Лопес (Испания, 28) — Эрнесто Эскобедо (США, WC) – 6:4, 6:3