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Индиан-Уэллс. Федерер, Чилич, Дель-Потро вышли в третий круг, Джокович и Димитров зачехлили ракетки
Роджер Федерер (Швейцария)В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 проходят матчи второго круга.

Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 36-летний швейцарец Роджер Федерер (1) стартовал с победы над 27-летним аргентинцем Федерико Дельбонисом, занимающим в мировом рейтинге 67-е место, со счетом 6:3, 7:6(6).

За 1 час 41 минуту игрового времени Федерер реализовал свой единственный брейк-пойнт и отыграл все три брейк-пойнта имевшихся у Дельбониса. На счету Роджера пять эйсов и одна двойная ошибка, а его соперник два раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

Следующим соперником Федерера будет серб Филип Краинович (25), который обыграл американца Митчелла Крюгера – 6:2, 6:2.
Марин Чилич (Хорватия)Успешно стартовал хорват Марин Чилич (2), одержав победу над венгром Мартоном Фучовичем – 7:5, 6:3. 
Теперь Чиличу предстоит сразиться с немцем Филиппом Кольшрайбером (31), который в трех сетах победил американца Тима Смычека (Q) - 1:6, 6:4, 6:4.
Григор Димитров (Болгария)Четвертая ракетка мира болгарин Григор Димитров (3) стартовал с поражения от испанца Фернандо Вердаско. Поединок длился 2 часа 6 минут и завершился в пользу испанца со счетом 7:6(4), 4:6, 6:3.
За выход в 1/8 финала Вердаско сразится с американцем Тейлором Фритцем, который был сильнее россиянина Андрея Рублева (27) – 6:4, 7:6(4).
Новак Джокович (Сербия)Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович (10) на старте потерпел поражение от прошедшего через квалификацию 109-го номера рейтинга ATP японца Таро Дэниэла (Q). Поединок продолжался 2 часа 30 минут и завершился в пользу японца со счетом 7:6(3), 4:6, 6:1. Ранее теннисисты не встречались. 
В третьем круге Дэниэл сыграет против аргентинца Леонардо Майера, победившего бельгийца Рубена Бемельманса (LL) – 6:4, 6:1.

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США)  Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.
Второй круг
Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:3, 7:6(6)
Филип Краинович (Сербия, 25) — Митчелл Крюгер (США, Q) – 6:2, 6:2
Марин Чилич (Хорватия, 2) — Мартон Фучович (Венгрия) – 7:5, 6:3
Филипп Кольшрайбер (Германия, 31) — Тим Смычек (США, Q) – 1:6, 6:4, 6:4
Фернандо Вердаско (Испания) — Григор Димитров (Болгария, 3) – 7:6, 4:6(4), 6:3
Тейлор Фритц (США) — Андрей Рублёв (Россия, 27) – 6:4, 7:6(4)
Таро Дэниэл (Япония, Q) — Новак Джокович (Сербия, 10) – 7:6(3), 4:6, 6:1
Леонардо Майер (Аргентина) — Рубен Бемельманс (Бельгия, LL) – 6:4, 6:1
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) — Алекс де Минор (Австралия, WC) – 6:2, 6:1
Джек Сок (США, 8) — Томас Фаббьяно (Италия) – 6:2, 7:5
Маркос Багдатис (Кипр, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 14) – 7:5, 6:4
Гаэль Монфис (Франция) — Джон Иснер (США, 15) – 6:7, 7:6, 7:5
Юки Бхамбри (Индия, Q) — Люка Пуи (Франция, 9) – 6:4, 6:4
Жереми Шарди (Франция) — Фабио Фоньини (Италия, 16) – 4:6, 7:6, 6:4
Давид Феррер (Испания, 29) — Теннис Сандгрен (США, WC) – 6:2, 7:6
Сэм Куэрри (США, 18) — Миша Зверев (Германия) – 6:4, 7:5
Николас Киккер (Аргентина) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 26) – 4:6, 6:2, 6:1
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Джаред Доналдсон (США) – 6:4, 6:2
Адриан Маннарино (Франция, 20) — Петер Полански (Канада, Q) – 6:1, 6:4
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) — Орасио Себальос (Аргентина) – 3:6, 6:3, 7:6
Борна Чорич (Хорватия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 19) – 6:0, 6:3
Чхун Хён (Южная Корея, 23) — Душан Лайович (Сербия) – 6:7, 6:3, 6:3
Милош Раонич (Канада, 32) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) – 6:4, 6:4
Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Жиль Мюллер (Люксембург, 24) – 6:3. 7:5
Дуди Села (Израиль, LL) — Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) – 6:4, 6:4
Фелисьяно Лопес (Испания, 28) — Эрнесто Эскобедо (США, WC) – 6:4, 6:3
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