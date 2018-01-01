Индиан-Уэллс. Халеп вышла в 1/8 финала, Остапенко и Квитова покидают турнир



Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 96 участниц.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Первая ракетка мира, 26-летняя румынка(1) одержала непростую победу над 19-летней американкой(WC), занимающей в рейтинге WTA 165-место, со счетом 1:6, 7:6(3), 6:2.Поединок продолжался 2 часа 5 минут. За это время соперницы взяли по пять подач друг друга, выполнили по два эйса, при этом Симона избежала ошибок на подаче, а Кэролайн совершила четыре двойных ошибки. Ранее теннисистки не встречались.За выход в четвертьфинал соревнований Халеп поспорит с китаянкой, которая разгромила француженку(14) – 6:1, 6:2.Не смогла пробиться в 1/8 финала чешка(9), проиграв 16-летней американке(WC), занимающей в мировом рейтинге 149-ю строчку, со счетом 2:6, 4:6.Следующей соперницей Анисимовой будет еще одна чешка –(5), переигравшая в трех сетах китаянку(32) – 7:5, 5:7, 6:3.Выбыла из борьбы и шестая ракетка мира(6), которая проиграла хорватке, занимающей в рейтинге WTA 51-е место – 3:6, 3:6.В четвретом круге соперницей Мартич будет чешка, одержавшая уверенную победу над белоруской– 6:2, 6:2.Симона Халеп (Румыния, 1) — Кэролайн Доулхайд (США, WC) – 1:6, 7:6(3), 6:2Ван Цян (Китай) — Кристина Младенович (Франция, 14) – 6:1, 6:2Аманда Анисимова (США, WC) — Петра Квитова (Чехия, 9) – 6:2, 6:4Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Чжан Шуай (Китай, 32) – 7:5, 5:7, 6:3Петра Мартич (Хорватия) — Елена Остапенко (Латвия, 6) – 6:3, 6:3Маркета Вондроушова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь) – 6:2, 6:2