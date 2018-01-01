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Индиан-Уэллс. Бондаренко не прошла в 1/4 финала в парном разряде
Индиан-Уэллс. Бондаренко не прошла в 1/4 финала в парном разрядеВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в парном разряде проходят матчи второго круга.

Украинка Катерина Бондаренко (60-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница сербка Александра Крунич (59) не пробились в четвертьфинал турнира, проиграв четвертым сеяным венгерке Тимее Бабош (5) и француженке Кристине Младенович (18) со счетом 1:6, 5:7.

Поединок длился 1 час 17 минут. Бондаренко и Крунич выиграли три гейма на подаче соперниц и проиграли шесть на своей. Катерина и Александра на подаче не ошибались, но и навылет не подали ни разу, а на счету их соперниц пять эйсов и пять двойных ошибок.

Напомним, ранее в первом круге выбыла из борьбы Людмила Киченок, выступающая в паре с россиянкой Аллой Кудрявцевой, а также Ольга Савчук с румынкой Ралукой Олару и Надежда Киченок с австралийкой Анастасией Родионовой.
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