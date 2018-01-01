Индиан-Уэллс. Бондаренко не прошла в 1/4 финала в парном разряде

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинка(60-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница сербка(59) не пробились в четвертьфинал турнира, проиграв четвертым сеяным венгерке(5) и француженке(18) со счетом 1:6, 5:7.Поединок длился 1 час 17 минут. Бондаренко и Крунич выиграли три гейма на подаче соперниц и проиграли шесть на своей. Катерина и Александра на подаче не ошибались, но и навылет не подали ни разу, а на счету их соперниц пять эйсов и пять двойных ошибок.Напомним, ранее в первом круге выбыла из борьбы Людмила Киченок, выступающая в паре с россиянкой Аллой Кудрявцевой, а также Ольга Савчук с румынкой Ралукой Олару и Надежда Киченок с австралийкой Анастасией Родионовой.