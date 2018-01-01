Марта Костюк уступила Заневской в финале на турнире ITF в Чжухае

В Чжухае (Китай) на турнире Zhuhai Open - ITF Womens Circuit на хардовых кортах, с призовым фондом $60.000 состоялся финальный матч.185-я ракетка мира, 15-летняя украинкауступила экс-украинке, сменившей гражданство на бельгийское, 24-летней, занимающей в рейтинге WTA 183-место. Поединок продолжался 1 час 20 минут и завершился в пользу Заневской со счетом 6:2, 6:4.Костюк реализовала один брейк-пойнт из двух имевшихся, а соперница – четыре из 17-ти. Обе теннисистки выполнили по два эйса, при этом Марта совершила восемь двойных ошибок, а Марина – шесть. Между собой теннисистки встречались впервые.