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Марта Костюк вышла в финал на турнире ITF в Чжухае
Марта Костюк вышла в финал на турнире ITF в ЧжухаеВ Чжухае (Китай) на турнире  Zhuhai Open - ITF Womens Circuit на хардовых кортах, с призовым фондом $60.000 прошли полуфинальные матчи. 

185-я ракетка мира, 15-летняя украинка Марта Костюк вышла в финал после победы над 23-летней словачкой Анной Каролиной Шмидловой (8), занимающей в мировом рейтинге 135-е место, со счетом 6:2, 6:4. 

Поединок продолжался 1 час 26 минут. За это время Костюк выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Марты один эйс и четыре двойных ошибки, а Шмидлова ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу украинки.

В финале Костюк предстоит сразиться с экс-украинкой, представляющей Бельгию 24-летней Мариной Заневской, занимающей в рейтинге WTA 183-место, которая победила россиянку Анну Калинскую – 7:5, 6:4.

Ранее Костюк и Заневская не встречались.   

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