Марта Костюк вышла в финал на турнире ITF в Чжухае

В Чжухае (Китай) на турнире Zhuhai Open - ITF Womens Circuit на хардовых кортах, с призовым фондом $60.000 прошли полуфинальные матчи.185-я ракеАнной Каролиной Шмидловой (8), занимающей в мировом рейтинге 135-е место, со счетом 6:2, 6:4.Поединок продолжался 1 час 26 минут. За это время Костюк выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Марты один эйс и четыре двойных ошибки, а Шмидлова ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу украинки.В финале Костюк предстоит сразиться с экс-украинкой, представляющей Бельгию 24-летней Мариной Заневской, занимающей в рейтинге WTA 183-место, которая победила россиянку Анну Калинскую – 7:5, 6:4.Ранее Костюк и Заневская не встречались.