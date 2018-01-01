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Квитова опередила Свитолину и стала теннисисткой месяца в WTA (+Видео)
Квитова опередила Свитолину и стала теннисисткой месяца в WTAПервой ракетке Украины Элине Свитолиной вновь не удалось выиграть голосование на звание лучшей теннисистки месяца по версии посетителей официального сайта WTA. 

Лучшей теннисисткой февраля в WTA-туре стала двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова, ставшая чемпионкой турниров в Санкт-Петербурге и Дохе. По ходу заключительного месяца зимы чешка выиграла 13 матчей подряд и одержала 6 побед над теннисистками из топ-10.

Квитова получила 78% голосов, существенно опередив Свитолину, которая в феврале защитила титул в Дубае, а в Дохе впервые добралась до четвертьфинала. За украинку проголосовали 19% пользователей. Третье место с 3% голосов заняла финалистка Дохи Гарбинье Мугуруса.

В номинации «Прорыв месяца» представительница Украины также заняла второе место. Финалистка турнира в Тайбэе Катерина Козлова получила 35% голосов, уступив только финалистке Дубая Дарье Касаткиной, за которую проголосовали 50% пользователей официального сайта WTA. Третье место досталось представительнице Словакии Виктории Кужмовой (15%).

Удар месяца на турнире в Дохе исполнила экс-первая ракетка мира Мария Шарапова. Россиянка набрала 32% голосов, оставив позади Петру Квитову (27%) и Агнешку Радваньску (20%).



По материалам: Sportarena
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