Квитова опередила Свитолину и стала теннисисткой месяца в WTA (+Видео)

Первой ракетке Украины Элине Свитолиной вновь не удалось выиграть голосование на звание лучшей теннисистки месяца по версии посетителей официального сайта WTA.Лучшей теннисисткой февраля в WTA-туре стала двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова, ставшая чемпионкой турниров в Санкт-Петербурге и Дохе. По ходу заключительного месяца зимы чешка выиграла 13 матчей подряд и одержала 6 побед над теннисистками из топ-10.Квитова получила 78% голосов, существенно опередив Свитолину, которая в феврале защитила титул в Дубае, а в Дохе впервые добралась до четвертьфинала. За украинку проголосовали 19% пользователей. Третье место с 3% голосов заняла финалистка Дохи Гарбинье Мугуруса.В номинации «Прорыв месяца» представительница Украины также заняла второе место. Финалистка турнира в Тайбэе Катерина Козлова получила 35% голосов, уступив только финалистке Дубая Дарье Касаткиной, за которую проголосовали 50% пользователей официального сайта WTA. Третье место досталось представительнице Словакии Виктории Кужмовой (15%).Удар месяца на турнире в Дохе исполнила экс-первая ракетка мира Мария Шарапова. Россиянка набрала 32% голосов, оставив позади Петру Квитову (27%) и Агнешку Радваньску (20%).