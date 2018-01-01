Марта Костюк вышла в полуфинал на турнире ITF в Чжухае

В Чжухае (Китай) на турнире Zhuhai Open - ITF Womens Circuit на хардовых кортах, с призовым фондом $60.000 проходят матчи 1/4 финала.185-я ракетка мира, 15-летняя украинкавышла в полуфинал после победы над 26-летней словенкой, занимающей в рейтинге WTA 171-е место, со счетом 6:3, 7:5.Теннисистки играли 1 час 11 минут. Костюк реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, Якупович – три из шести. Навылет соперницы не подавали, при этом Марта допустила пять двойных ошибок, а Далила на подаче не ошибалась.За выход в финал соревнований Костюк предстоит сразиться с восьмой сеяной словачкой Анной Каролиной Шмидловой, занимающей в мировом рейтинге 135-е место. Шмидлова в 1/4 финала победила россиянку Виталию Дьяченко – 6:3, 6:3Ранее Костюк и Шмидлова встречались один раз и тогда сильнее была украинка.