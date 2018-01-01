Индиан-Уэллс. Бондаренко вышла во второй круг в парном разряде, Савчук и Надежда Киченок выбыли из борьбы

Сегодня, 09:26 0 | Теннис

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в парном разряде проходят матчи первого круга. Волей жребия уже в первом круге встретись два дуэта с участием украинских теннисисток.



Украинка Катерина Бондаренко (60-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница сербка Александра Крунич (59) обыграли украинку Ольгу Савчук (49) и румынку Ралуку Олару (48) со счетом 6:4, 4:6, 10:6.



За 1 час 38 минут, проведенніх на корте, соперницы взяли по четыре подачи друг друга. На счету Бондаренко и Крунич один эйс при отсутствии двойных ошибок, а Савчук и Олару ни разу не подали навылет и допустили три двойных ошибки.



Во втором круге Бондаренко и Крунич сыграют против четвертых сеяных венгерки Тимеи Бабош (5) и француженки Кристины Младенович (18), которые победили украинку Надежду Киченок (41) и австралийку Анастасию Родионову (46) – 7:6(3), 6:0.



Напомним, ранее в первом круге выбыла из борьбы В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в парном разряде проходят матчи первого круга. Волей жребия уже в первом круге встретись два дуэта с участием украинских теннисисток.Украинка(60-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница сербка(59) обыграли украинку(49) и румынку(48) со счетом 6:4, 4:6, 10:6.За 1 час 38 минут, проведенніх на корте, соперницы взяли по четыре подачи друг друга. На счету Бондаренко и Крунич один эйс при отсутствии двойных ошибок, а Савчук и Олару ни разу не подали навылет и допустили три двойных ошибки.Во втором круге Бондаренко и Крунич сыграют против четвертых сеяных венгерки(5) и француженки(18), которые победили украинку(41) и австралийку(46) – 7:6(3), 6:0.Напомним, ранее в первом круге выбыла из борьбы Людмила Киченок , выступающая в паре с россиянкой Аллой Кудрявцевой.