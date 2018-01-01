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Индиан-Уэллс. Серена Уильямс стартовала с победы
Индиан-Уэллс. Серена Уильямс стартовала с победыВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Экс первая ракетка мира, 36-летняя американка Серена Уильямс стартовала с победы над 24-летней представительницей Казахстана Зариной Дияс, занимающей в мировом рейтинге 53-е место, со счетом 7:5, 6:3.

За 1 час 32 минуты игрового времени Уильямс сделала пять брейков и не удержала две своих подачи. На счету Серены четыре эйса и столько же двойных ошибок, а Зарина три раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу американки.

Во втором круге соперницей Серны будет 29-я ракетка мира бельгийка Кики Бертенс, которая первый круг пропускает. Ранее Уильямс и Бертенс встречались дважды и оба раза победила американка.

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США)  Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 98 участниц.
Первый круг
Серена Уильямс (США) — Зарина Дияс (Казахстан) – 7:5, 6:3
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