Индиан-Уэллс. Серена Уильямс стартовала с победы

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 98 участниц.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Экс первая ракетка мира, 36-летняя американкастартовала с победы над 24-летней представительницей Казахстана, занимающей в мировом рейтинге 53-е место, со счетом 7:5, 6:3.За 1 час 32 минуты игрового времени Уильямс сделала пять брейков и не удержала две своих подачи. На счету Серены четыре эйса и столько же двойных ошибок, а Зарина три раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу американки.Во втором круге соперницей Серны будет 29-я ракетка мира бельгийка Кики Бертенс, которая первый круг пропускает. Ранее Уильямс и Бертенс встречались дважды и оба раза победила американка.Серена Уильямс (США) — Зарина Дияс (Казахстан) – 7:5, 6:3