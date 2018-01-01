Индиан-Уэллс. Цуренко на старте проиграла Арруабаррене

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 98 участниц.



В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.40-я ракетка мира, 28-летняя украинкапроиграла в трех сетах прошедшей через квалификацию 25-летней испанке, занимающей в мировом рейтинге 80-е место. Поединок продолжался 2 час 8 минут и завершился в пользу испанки со счетом 3:6, 6:3, 6:4.Цуренко реализовала четыре брейк-пойнта из семи, Арруабаррена – пять из 18-ти. Соперницы выполнили по три эйса, при этом Леся совершила шесть двойных ошибок, а Лара – четыре. В их личном противостоянии украинка осталась лидером - 3:1.Цeренко покидает турнир, заработав 10 рейтинговых очков и $15,610 призовых.Следующей соперницей Арруабаррены будет датчанка Каролин Возняцки, которая посеяна под вторым номером и первый круг пропускает.Лара Арруабаррена (Испания, Q) — Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 6:3, 6:4