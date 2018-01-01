Марта Костюк вышла в 1/4 финала на турнире ITF в Чжухае

В Чжухае (Китай) на турнире Zhuhai Open - ITF Womens Circuit на хардовых кортах, с призовым фондом $60.000 проходят матчи второго круга.185-я ракетка мира, 15-летняя украинкавышла в четвертьфинал турнира после победы над 23-летней китаянкой(Q), занимающей в рейтинге WTA 320-ю строчку. Для победы со счетом 6:1, 6:2 Марте потребовалась лишь 51 минута.Костюк взяля пять подач китаянки и не удержала одну свою. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Марта совершила пять двойных ошибок, а Сюн Фан Инь – две.За выход в полуфинал турнира Костюк сыграет против сильнейшей в матче между итальянкой Жасмин Паолини и Далилой Якупович из Словении.