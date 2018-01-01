Стаховский не пробился в основную сетку на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 проходит квалификация.118-я ракетка мира, 32-летний украинец, посеянный на данном этапе под 14-м номером, во втором раунде квалификации проиграл 111-му номеру рейтинга ATP, 22-летнему британцу(10). Поединок продолжался 1 час 18 минут и завершился в пользу британца со счетом 6:4, 6:2.Стаховский взял одну подачу британца и не удержал четыре своих. На счету Сергея пять эйсов при двух двойных ошибках, а соперник три раза подал навылет и допустил четыре двойных. Ранее теннисисты не встречались.Отметим, что на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в основной сетке представителей Украины не будет ни в одиночном, ни в парном турнире.