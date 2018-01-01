Индиан-Уэллс. Людмила Киченок не прошла во второй круг в парном турнире

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(39-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с россиянкой(52) не смогли преодолеть барьер первого круга, уступив американке(74) и словенке(50) со cчетом 3:6, 6:4, 12:14.Поединок длился 1 час 34 минуты. За это время Киченок и Кудрявцева реализовали два брейк-пойнта из восьми, а соперницы – два из семи. Эйсов в матче не было, при этом Людмила и Алла допустили четыре двойных ошибки, а Кинг и Среботник – одну.В парном разряде выступают также еще три дуэта с участием украинских теннисисток: Ольга Савчук / Ралука Олару (Румыния), Надежда Киченок / Анастасия Родионова (Австралия) и Катерина Бондаренко / Александра Крунич (Сербия).Отметим, что Савчук и Бондаренко встретятся уже в первом круге.