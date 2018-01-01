Индиан-Уэллс. Определилась соперница Леси Цуренко по первому кругу

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 завершилась квалификация.Стала известна соперница украинкипо первому кругу турнира. Ею стала, прошедшая через квалификацию 25-летняя испанка, занимающая в мировом рейтинге 80-е место.На данный момент в личном противостоянии Цуренко и Арруабаррены лидирует украинка – 3:0.Последний раз теннисистки встречались в 2017 году на турнире категории Premier в Стэнфорде (США), где Цуренко победила Арруабаррену в первом круге - 6:3, 6:3.Напомним, кроме Цуренко, в основной сетке также стартует, которая посеяна под четвертым номером и первый круг пропускает. Первая соперница Элины определится в матче между немкой Моной Бартель и Вероникой Сепед Ройг из Парагвая.Еще две украинских теннисистки -, не смогли пробиться в основную сетку соревнований в Индиан-Уэллсе.