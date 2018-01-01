Стаховский стартовал с победы в квалификации на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 08:24 0 | Теннис

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 проходит квалификация.



118-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный на данном этапе под 14-м номером, в трех сетах сломил сопротивление 24-летнего американца Маркоса Гирона (WC), занимающего в мировом рейтинге 318-ю строчку, со счетом 5:7, 7:6(4), 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. Соперники взяли по четыре подачи друг друга. Сергей выполнил десять эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Гирон три раза подал навылет и совершил восемь двойных. Между собой теннисисты играли впервые.



Во втором раунде квалификации соперником Стаховского будет 111-я ракетка мира, 22-летний британец Кэмерон Норрие (10). Ранее теннисисты не встречались.



В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 проходит квалификация.118-я ракетка мира, 32-летний украинецпосеянный на данном этапе под 14-м номером, в трех сетах сломил сопротивление 24-летнего американца(WC), занимающего в мировом рейтинге 318-ю строчку, со счетом 5:7, 7:6(4), 6:4.Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. Соперники взяли по четыре подачи друг друга. Сергей выполнил десять эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Гирон три раза подал навылет и совершил восемь двойных. Между собой теннисисты играли впервые.Во втором раунде квалификации соперником Стаховского будет 111-я ракетка мира, 22-летний британец Кэмерон Норрие (10). Ранее теннисисты не встречались.