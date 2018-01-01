Серена Уильямс: Я очень взволнована своим возвращением на корт

Вчера, 14:55 141 | Теннис

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс поделилась впечатлениями от выступления на выставочном турнире Tie Break Tens в Нью-Йорке.



«Здорово снова вернуться к работе, - приводит слова Серены официальный сайт WTA - Быть матерью хорошо, но неплохо иметь и немного свободного времени. Я очень взволнована своим возвращением на корт и возможностью сыграть здесь, в Madison Square Garden. Я получала удовольствие от игры. Это была отличная возможность для меня вновь выйти на корт».



Напомним, Серена Уильямс уступила в полуфинале выставочного турнира китаянке Чжан Шуай.



Победительницей турнира стала украинка



Уильямс-младшая выступит на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory, который пройдет в Индиан-Уэллсе (США) 3-18 марта. Первой соперницей американской теннисистки будет Зарина Дияс из Каазахстана.





Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс поделилась впечатлениями от выступления на выставочном турнире Tie Break Tens в Нью-Йорке.«Здорово снова вернуться к работе, - приводит слова Серены официальный сайт WTA - Быть матерью хорошо, но неплохо иметь и немного свободного времени. Я очень взволнована своим возвращением на корт и возможностью сыграть здесь, в Madison Square Garden. Я получала удовольствие от игры. Это была отличная возможность для меня вновь выйти на корт».Напомним, Серена Уильямс уступила в полуфинале выставочного турнира китаянке Чжан Шуай.Победительницей турнира стала украинка Элина Свитолина Уильямс-младшая выступит на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory, который пройдет в Индиан-Уэллсе (США) 3-18 марта. Первой соперницей американской теннисистки будет Зарина Дияс из Каазахстана.