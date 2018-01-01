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Серена Уильямс: Я очень взволнована своим возвращением на корт
Серена Уильямс: Я очень взволнована своим возвращением на кортЭкс-первая ракетка мира Серена Уильямс поделилась впечатлениями от выступления на выставочном турнире Tie Break Tens в Нью-Йорке. 

«Здорово снова вернуться к работе, - приводит слова Серены официальный сайт WTA - Быть матерью хорошо, но неплохо иметь и немного свободного времени. Я очень взволнована своим возвращением на корт и возможностью сыграть здесь, в Madison Square Garden. Я получала удовольствие от игры. Это была отличная возможность для меня вновь выйти на корт».

Напомним, Серена Уильямс уступила в полуфинале выставочного турнира китаянке Чжан Шуай.

Победительницей турнира стала украинка Элина Свитолина.

Уильямс-младшая выступит на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory, который пройдет в Индиан-Уэллсе (США) 3-18 марта. Первой соперницей американской теннисистки будет Зарина Дияс из Каазахстана. 


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