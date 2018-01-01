Индиан-Уэллс. Бондаренко и Козлова не пробились в основную сетку

Сегодня, 09:33 0 | Теннис

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 проходит квалификация.



За выход в основную сетку турнира боролись две украинки и обе потерпели поражения в первом раунде квалификации.



Катерина Козлова, посеянная под первым номером, проиграла обладательнице wild card Эшли Кретцер из США – 4:6, 1:6.



Катерина Бондаренко не смогла остановить белоруску Веру Лапко - 0-6, 3-6.



В основной сетке турнира две украинских теннисистки. Элина Свитолина получила четвертый номер посева и первый круг пропускает. Во втором круге ее соперницей станет либо немка Мона Бартель, либо Вероника Сепед Ройг из Парагвая.



Первой соперницей Цуренко станет одна из победительниц квалификации.



В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 проходит квалификация.За выход в основную сетку турнира боролись две украинки и обе потерпели поражения в первом раунде квалификации.Катерина Козлова, посеянная под первым номером, проиграла обладательнице wild card Эшли Кретцер из США – 4:6, 1:6.Катерина Бондаренко не смогла остановить белоруску Веру Лапко - 0-6, 3-6.В основной сетке турнира две украинских теннисистки. Элина Свитолина получила четвертый номер посева и первый круг пропускает. Во втором круге ее соперницей станет либо немка Мона Бартель, либо Вероника Сепед Ройг из Парагвая.Первой соперницей Цуренко станет одна из победительниц квалификации.