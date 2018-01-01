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Элина Свитолина выиграла выставочный турнир Tie Break Tens в Нью-Йорке
Элина Свитолина выиграла выставочный турнир Tie Break Tens в Нью-ЙоркеВ Нью-Йорке арене Madison Square Garden состоялся выставочный женский турнир Tie Break Tens, матчи которого проводились в виде тай-брейка до 10 очков.

В четвертьфинале украинка Элина Свитолина победила американку Винус Уильямс со счетом 10:3, американка Коко Вандевеге обыграла словачку Даниэлу Хантухову -  10:7, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс была сильнее француженки Марион Бартоли — 10:5, а китаянка Чжан Шуай победила румынку Сорану Кырстю — 10:4.

В полуфинале Свитолина «всухую» разгромила Вандевеге — 10:0, а Серена Уильямс уступила Чжан Шуай — 11:13.

В финале Элина уверенно обыграла Чжан Шуай со счетом 10:3.

Таким образом, Свитолина стала обладательницей трофея и приза в 250 тысяч долларов.

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