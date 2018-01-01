На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Муратоглу: Цель Серены Уильямс — победа на оставшихся турнирах «Большого шлема»
Муратоглу: Цель Серены Уильямс — победа на оставшихся турнирах «Большого шлема»Тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал о задачах, которые ставит перед собой 36-летняя теннисистка.

«Цель Серены – победа на турнирах «Большого шлема». Она понимает, что для возвращения былой формы потребуется какое-то время, но ее ожидания по-прежнему на высочайшем уровне. В нынешнем сезоне пройдут еще три турнира «Большого шлема», это главная цель для моей подопечной», — приводит слова Муратоглу пресс-служба WTA.

Серена выступит на турнире в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 6 по 18 марта. Это будет ее первое появление в туре после рождения дочери.
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Серена Уильямс побила рекорд Навратиловой по количеству побед на турнирах «Большого шлема»
Мария Шарапова оценила внешность Серены Уильямс
Серена Уильямс может досрочно завершить сезон
Тренер Серены Уильямс: Свитолина – хороший игрок
Тренер Серены Уильямс раскритиковал приглашение Шараповой на US Open
Серена Уильямс побила рекорд Федерера по числу побед на турнирах «Большого шлема»
Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Оганяном
Патрик Муратоглу: Серена сегодня вообще не могла двигаться
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Муратоглу: Цель Серены Уильямс — победа на оставшихся турнирах «Большого шлема»
Рейтинг ATP. Долгополов потерял три позиции, Стаховский остался на прежней
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Бондаренко поднялась на 10 пунктов
Катерина Бондаренко уступила Саре Эррани в финале на челленджере в Индиан-Уэллсе
Акапулько. Победа Цуренко над Фёгель: обзор финального матча (видео)

Последние новости спорта

18:46 Тайсон Фьюри: Теперь у меня нет сомнений, что я побью Уайлдера 149 | Бокс

18:22 Промоутер Уайлдера: Джошуа не встанет, если Уайлдер попадет так, как по нему попадал Кличко 169 | Бокс

17:59 Муратоглу: Цель Серены Уильямс — победа на оставшихся турнирах «Большого шлема» 134 | Теннис

16:17 Луис Ортис просит у Деонтея Уайлдера реванш 166 | Бокс

16:02 Состав сборной Украины по биатлону на седьмой этап КМ в Контиолахти 203 | Биатлон

15:29 Биатлон. ЮЧМ. Результаты гонок преследования у юниоров и юниорок 206 | Биатлон

13:23 Любовь Басова – седьмая в кейрине на ЧМ в Голландии 157 | Велоспорт

13:00 Женская эстафета 4х400 м – четвертая на зимнем ЧМ в Бирмингеме 192 | Легкая атлетика

12:13 Победа Деонтея Уайлдера над Луисом Ортисом в фотографиях 185 | Бокс / Фото

11:59 Уайлдер считает свою победу над Ортисом круче победы Джошуа над Кличко 159 | Бокс

Все новости

ФОТО

Победа Деонтея Уайлдера над Луисом Ортисом в фотографиях

Ортис перевесил Уайлдера на 12 кг (Фото)

Уайлдер и Ортис на финальной пресс-конференции (Фото, Видео)

Церемония закрытия Олимпиады-2018 Пхенчхане (фото)

Джордж Гроувс vs Крис Юбенк: кровавая драка (Фото)

Золото украинца Александра Абраменко в Пхенчхане (Фото)

Церемония открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Фото)

ВИДЕО

НБА. Победный бросок Лабиссьера возглавляет Топ-10 моментов игрового (Видео)

Деонтей Уайлдер vs Луис Ортис: Лучшие моменты боя (Видео)

НБА. Блок-шот Уэстбрука и данк Нэнса – в Топ-10 моментов игрового (Видео)

Акапулько. Победа Цуренко над Фёгель: обзор финального матча (видео)

НБА. Мощные данки Гриффина и Симмонса – в Топ-10 моментов игрового (Видео)

Акапулько. Цуренко – Младенович: обзор четвертьфинального матча (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня 1 марта (Видео)





Топ-новости недели

Катерина Бондаренко уступила Саре Эррани в финале на челленджере в Индиан-Уэллсе
Деонтей Уайлдер досрочно победил Луиса Ортиса
Сергей Деревянченко победил Дашона Джонсона
Катерина Бондаренко вышла в финал челленджера в Индиан-Уэллсе
Леся Цуренко защитила свой титул на турнире в Акапулько






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2018 (96)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира по биатлону Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги