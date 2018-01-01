Рейтинг ATP. Долгополов потерял три позиции, Стаховский остался на прежней

Сегодня, 08:59 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 5 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял три позиции и теперь занимает 51-е место.



Во второй сотне мировой классификации также один украинец - Сергей Стаховский, который по-прежнему на 118-й позиции.



Илья Марченко в третьей сотне поднялся на один пункт и расположился на 243-й строчке.



В ТОП-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал восьмой ракеткой мира, сместив на девятое место Кевина Андерсона из ЮАР.

Возглавляет мировую классификацию швейцарец



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 05.03 2018 г.:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 10060 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9460

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4870

4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4635

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4450

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3810

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280

8 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3200

9 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –3080

10(10). Джек Сок (США) – 2650

…

51 (48). Александр Долгополов (Украина) – 1001

118 (118). Сергей Стаховский (Украина) – 474

243 (244). Илья Марченко (Украина) – 210



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)



в понедельник, 5 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял три позиции и теперь занимает 51-е место.Во второй сотне мировой классификации также один украинец - Сергей Стаховский, который по-прежнему на 118-й позиции.Илья Марченко в третьей сотне поднялся на один пункт и расположился на 243-й строчке.В ТОП-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал восьмой ракеткой мира, сместив на девятое место Кевина Андерсона из ЮАР.Возглавляет мировую классификацию швейцарец Роджер Федерер , с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 600 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец Джек Сок.1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 10060 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 94603 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 48704 (4). Григор Димитров (Болгария) – 46355 (5). Александр Зверев (Германия) – 44506 (6). Доминик Тим (Австрия) – 38107 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 32808 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 32009 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –308010(10). Джек Сок (США) – 265051 (48). Александр Долгополов (Украина) – 1001118 (118). Сергей Стаховский (Украина) – 474243 (244). Илья Марченко (Украина) – 210(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)