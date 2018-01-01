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Рейтинг ATP. Долгополов потерял три позиции, Стаховский остался на прежней
Рейтинг ATP. Долгополов потерял три позиции, Стаховский остался на прежнейАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 5 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял три позиции и теперь занимает 51-е место.

Во второй сотне мировой классификации также один украинец - Сергей Стаховский, который по-прежнему на 118-й позиции.
 
Илья Марченко в третьей сотне поднялся на один пункт и расположился на 243-й строчке.
 
В ТОП-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал восьмой ракеткой мира, сместив на девятое место Кевина Андерсона из ЮАР. 
Возглавляет мировую классификацию швейцарец Роджер Федерер, с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 600 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец Джек Сок.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 05.03 2018 г.:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 10060 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  9460
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4870
4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4635
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4450
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3810
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280
8 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3200
9 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –3080
10(10). Джек Сок (США) – 2650

51 (48). Александр Долгополов (Украина) – 1001
118 (118). Сергей Стаховский (Украина) – 474
243 (244). Илья Марченко (Украина) – 210

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)

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