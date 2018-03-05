Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Бондаренко поднялась на 10 пунктов

Сегодня, 08:49 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 5 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. На прежних позициях остались Элина Свитолина (4-я), Леся Цуренко (40) и Катерина Козлова (62), а Катерина Бондаренко поднялась на десять пунктов и теперь занимает 74-е место.



Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки. Три пункта потеряла Ангелина Калинина (163), на два поднялась Даяна Ястремская (164), а Марта Костюк сохранила 185-ю позицию.



В ТОП-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп с примуществом над датчанкой Каролин Возняцки в 440 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира немка Анжелика Кербер.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 05.03.2018г.:

1(1). Симона Халеп (Румыния) – 7965 очков

2(2). Каролин Возняцки (Дания) – 7525

3(3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6175

4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5480

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5080

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 4941

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625

8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277

9(9). Петра Квитова (Чехия) - 3086

10 (10). Анжелика Кербер (Германия) – 3055

…

40 (40). Леся Цуренко (Украина) – 1260

62 (62). Катерина Козлова (Украина) – 922

74 (84). Катерина Бондаренко (Украина) – 825

163 (160). Ангелина Калинина (Украина) – 362

164 (166). Даяна Ястремская (Украина) – 359

185 (185). Марта Костюк (Украина) - 308



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 5 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. На прежних позициях остались Элина Свитолина (4-я), Леся Цуренко (40) и Катерина Козлова (62), а Катерина Бондаренко поднялась на десять пунктов и теперь занимает 74-е место.Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки. Три пункта потеряла Ангелина Калинина (163), на два поднялась Даяна Ястремская (164), а Марта Костюк сохранила 185-ю позицию.В ТОП-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп с примуществом над датчанкой Каролин Возняцки в 440 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира немка Анжелика Кербер.1(1). Симона Халеп (Румыния) – 7965 очков2(2). Каролин Возняцки (Дания) – 75253(3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 61754 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 54805 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 50806 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 49417 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 46258 (8). Винус Уильямс (США) – 42779(9). Петра Квитова (Чехия) - 308610 (10). Анжелика Кербер (Германия) – 305540 (40). Леся Цуренко (Украина) – 126062 (62). Катерина Козлова (Украина) – 92274 (84). Катерина Бондаренко (Украина) – 825163 (160). Ангелина Калинина (Украина) – 362164 (166). Даяна Ястремская (Украина) – 359185 (185). Марта Костюк (Украина) - 308