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Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Бондаренко поднялась на 10 пунктов
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Бондаренко поднялась на 10 пунктовЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 5 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. На прежних позициях остались Элина Свитолина (4-я), Леся Цуренко (40) и Катерина Козлова (62), а Катерина Бондаренко поднялась на десять пунктов и теперь занимает 74-е место.

Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки. Три пункта потеряла Ангелина Калинина (163), на два поднялась Даяна Ястремская (164), а Марта Костюк сохранила 185-ю позицию.

В ТОП-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп с примуществом над датчанкой Каролин Возняцки в 440 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира немка Анжелика Кербер.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 05.03.2018г.:
1(1). Симона Халеп (Румыния) – 7965 очков
2(2). Каролин Возняцки (Дания) – 7525
3(3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6175
4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5480
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5080
6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 4941
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277
9(9). Петра Квитова (Чехия) - 3086
10 (10). Анжелика Кербер (Германия) – 3055
 …
40 (40). Леся Цуренко (Украина) – 1260
62 (62). Катерина Козлова (Украина) – 922
74 (84). Катерина Бондаренко (Украина) –  825
163 (160).  Ангелина Калинина (Украина) – 362
164 (166). Даяна Ястремская (Украина) – 359
185 (185). Марта Костюк (Украина) - 308

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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