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Катерина Бондаренко уступила Саре Эррани в финале на челленджере в Индиан-Уэллсе
Катерина Бондаренко уступила Саре Эррани в финале на челленджере в Индиан-УэллсеВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $150,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

84-я ракетка мира, 31-летняя украинка Катерина Бондаренко, посеянная под четвертым номером, уступила 30-летней итальянке Саре Эррани (Q), занимающей в мировом рейтинге 125-ю позицию. Поединок продолжался 1 ча 20 минут и завершился в пользу итальянки со счетом 6:4, 6:2.

Бондаренко сделала два брейка и упустила пять своих подач. Соперницы допустили по четыре двойных ошибки, при этом Катерина выполнила три эйса, а Сара ни разу не подала навылет. Теперь счет их личных встреч стал 4:3 в пользу итальянки.

Для Эррани этот титул стал первым в сезоне и десятым в карьере и принес ей 160 рейтинговых очков и $24,000 призовых..

Теннис. WTA 125k -  Series Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США)  Хард. Призовой фонд $150,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Финал
Сара Эррани (Италия, Q) – Катерина Бондаренко (Украина, 4) – 6:4, 6:2
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