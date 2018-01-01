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Акапулько. Победа Цуренко над Фёгель: обзор финального матча (видео)
Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно защитила свой титул на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL в мексиканском Акапулько. В финале украинка в трех сетах обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счетом 5:7, 7:6(2), 6:2.
Для Цуренко этот титул стал вторым подряд на турнире в Акапулько,  первым в сезоне и четвертым в карьере.


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