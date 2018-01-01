На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Катерина Бондаренко вышла в финал челленджера в Индиан-Уэллсе
Катерина Бондаренко вышла в финал челленджера в Индиан-УэллсеВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $150,000 в одиночном разряде проходят прошли полуфинальные матчи.

84-я ракетка мира, 31-летняя украинка Катерина Бондаренко, посеянная под четвертым номером обыграла 24-летнюю австралийку Айлу Томлянович, занимающую в рейтинге WTA 96-е место со счетом 7:5, 6:3. 

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За это время Бондаренко взяла три подачи Томлянович и не удержала одну свою. Катерина выполнила три эйса и дважды ошиблась на подаче, а Айла три раза подала навылет и допустила столько же двойных ошибок. Это была вторая победа украинки в двух встречах с австралийкой. 

В финале Бондаренко предстоит сразиться с 30-летней итальянкой Сарой Эррани (Q), занимающей в мировом рейтинге 125-ю позицию, которая обыграла Аманду Анисимову (Q) из США – 6:4, 6:2.

На данный момент в личном противостоянии Бондаренко и Эррани счет равный – 3:3.

Теннис. WTA 125k -  Series Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США)  Хард. Призовой фонд $150,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
1/2  финала
Катерина Бондаренко (Украина, 4) –Айла Томлянович (Австралия) – 7:5, 6:3
Сара Эррани (Италия, Q) – Аманда Анисимова (США, Q) – 6:4, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Катерина Бондаренко вышла в полуфинал челленджера в Индиан-Уэллсе
Индиан-Уэллс. Катерина Бондаренко вышла в четвертьфинал
Индиан-Уэллс. Бондаренко вышла во второй круг в одиночном разряде
Индиан-Уэллс. Бондаренко не прошла во второй круг в парном разряде
Катерина Бондаренко отдала сопернице два гейма и вышла в четвертьфинал на турнире в Хорватии
Катерина Бондаренко стартовала с победы на турнире в Хорватии
Индиан-Уэллсе. Цуренко и Бондаренко поспорят за путевку в 1/8 финала
Екатерина Бондаренко стартовала с победы на турнире в Индиан-Уэллсе
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Катерина Бондаренко вышла в финал челленджера в Индиан-Уэллсе
Леся Цуренко защитила свой титул на турнире в Акапулько
Катерина Бондаренко вышла в полуфинал челленджера в Индиан-Уэллсе
Цуренко обыграла Гаврилову и вышла в финал на турнире в Акапулько
Акапулько. Цуренко – Младенович: обзор четвертьфинального матча (Видео)

Последние новости спорта

09:55 Усик назвал приоритетных соперников для дебюта в хэвивейте 65 | Бокс

09:37 Сергей Ковалев победил Игоря Михалкина техническим нокаутом 93 | Бокс

08:51 Деонтей Уайлдер досрочно победил Луиса Ортиса 130 | Бокс / Главные новости спорта

08:26 Сергей Деревянченко победил Дашона Джонсона 251 | Бокс / Главные новости спорта

07:48 Катерина Бондаренко вышла в финал челленджера в Индиан-Уэллсе 111 | Теннис / Главные новости спорта

07:27 Леся Цуренко защитила свой титул на турнире в Акапулько 96 | Теннис / Главные новости спорта

20:49 УХЛ. «Кременчук» обыграл «Волков» в первом матче 1/4 финала 187 | Хоккей

20:38 Елена Старикова – пятая в гите на 500 м на ЧМ по велотреку 168 | Велоспорт

18:52 УХЛ презентовала чемпионский кубок Украины по хоккею 137 | Хоккей

18:37 Новозеландец Уолш победил в толкании ядра на зимнем ЧМ 146 | Легкая атлетика

Все новости

ФОТО

Ортис перевесил Уайлдера на 12 кг (Фото)

Уайлдер и Ортис на финальной пресс-конференции (Фото, Видео)

Церемония закрытия Олимпиады-2018 Пхенчхане (фото)

Джордж Гроувс vs Крис Юбенк: кровавая драка (Фото)

Золото украинца Александра Абраменко в Пхенчхане (Фото)

Церемония открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Фото)

Кубок Федерации. Состоялась жеребьевка матча Австралия - Украина (+Фото)

ВИДЕО

НБА. Мощные данки Гриффина и Симмонса – в Топ-10 моментов игрового (Видео)

Акапулько. Цуренко – Младенович: обзор четвертьфинального матча (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня 1 марта (Видео)

НБА. Кроссовер Хардена – возглавляет топ-10 игрового дня 28 февраля (Видео)

НБА. Победный бросок Дуэйна Уэйда возглавляет топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Баскетбол. Украина – Швеция: обзор матча отбора ЧМ-2019 (Видео)

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)





Топ-новости недели

Деонтей Уайлдер досрочно победил Луиса Ортиса
Сергей Деревянченко победил Дашона Джонсона
Катерина Бондаренко вышла в финал челленджера в Индиан-Уэллсе
Леся Цуренко защитила свой титул на турнире в Акапулько
Катерина Бондаренко вышла в полуфинал челленджера в Индиан-Уэллсе






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2018 (67)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Кубок мира по биатлону Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги