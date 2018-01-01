Катерина Бондаренко вышла в финал челленджера в Индиан-Уэллсе

Теннис. WTA 125k - Series Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $150,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $150,000 в одиночном разряде проходят прошли полуфинальные матчи.84-я ракетка мира, 31-летняя украинка, посеянная под четвертым номером обыграла 24-летнюю австралийку, занимающую в рейтинге WTA 96-е место со счетом 7:5, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За это время Бондаренко взяла три подачи Томлянович и не удержала одну свою. Катерина выполнила три эйса и дважды ошиблась на подаче, а Айла три раза подала навылет и допустила столько же двойных ошибок. Это была вторая победа украинки в двух встречах с австралийкой.В финале Бондаренко предстоит сразиться с 30-летней итальянкой(Q), занимающей в мировом рейтинге 125-ю позицию, которая обыграла(Q) из США – 6:4, 6:2.На данный момент в личном противостоянии Бондаренко и Эррани счет равный – 3:3.Катерина Бондаренко (Украина, 4) –Айла Томлянович (Австралия) – 7:5, 6:3Сара Эррани (Италия, Q) – Аманда Анисимова (США, Q) – 6:4, 6:2